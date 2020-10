Félicitations à Tyler Farr et à sa femme Hannah, qui ont annoncé cette semaine qu’ils attendaient leur premier enfant. Le couple a partagé la nouvelle avec PEOPLE, révélant qu’ils se préparaient à accueillir une petite fille l’année prochaine.

“Nous sommes ravis, bénis et reconnaissants d’annoncer la venue de bébé Farr en mars 2021!” ils ont dit. «Dans l’une des années les plus stressantes et les plus difficiles de notre vie, les mots ne peuvent exprimer combien d’espoir et de joie nous avons trouvé dans cette petite fille. Nous avons hâte de cette nouvelle aventure! Le duo a partagé son annonce aux côtés de trois photos d’une séance de maternité, dont la première mettait en vedette Farr et Hannah tenant un ballon argenté sur lequel était inscrit “Baby”.

La deuxième photo était celle du couple tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire: “La petite fille Farr arrive en mars 2021” et la troisième était une photo de Farr et de sa femme berçant la bosse de bébé de Hannah.

“Au cours de l’une des années les plus stressantes et les plus difficiles de notre vie, les mots ne peuvent exprimer combien d’espoir et de joie nous avons trouvé chez cette petite fille”, a écrit Farr. “[Hannah] et je suis ravi d’annoncer que Baby Farr arrive en mars 2021! »Hannah, une infirmière autorisée aux soins intensifs, a partagé les mêmes photos et la même légende sur sa propre page Instagram.

Farr et Hannah se sont mariés en octobre 2016 à Mint Springs Farm à Nolensville, Tennessee. “Tyler et moi sommes tous les deux décontractés et nous n’aimons pas les choses fantaisistes, alors nous voulions quelque chose qui nous représentait et qui ne soit pas trop loin de notre maison”, a déclaré Hannah à PEOPLE à l’époque. “Nous voulions que les choses soient simples et intimes.”

Le couple est sorti pendant trois ans et demi avant de se marier, et Farr a dit à PEOPLE qu’il savait rapidement que Hannah était la bonne.

“Je n’ai eu que quelques relations sérieuses dans ma vie et je ne m’attendais pas à tomber dans les profondeurs quand je l’ai rencontrée”, se souvient-il. “Mais quand j’ai commencé à passer du temps avec elle, c’était juste fini. Je savais juste. Elle est probablement la personne la plus gentille que j’aie jamais rencontrée.”