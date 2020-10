Tyler Perryfait partie d ‘une campagne massive ciblant 25 comtés et 250 000 résidents noirs en Floride … dans le but de les amener aux urnes.

Le magnat du divertissement s’est associé à un groupe non partisan dirigé par les Noirs appelé Equal Ground Education Fund dans le cadre de son initiative d’un demi-million de dollars «Park & ​​Praise». La campagne comprend une série d’événements où les électeurs peuvent déposer des bulletins de vote par la poste tout en écoutant des chefs d’église, des actes musicaux et des chœurs de gospel.

Perry aide à financer l’effort – surnommé «amener les âmes aux urnes» – pour augmenter l’engagement des électeurs noirs et le taux de participation dans l’État. Equal Ground ajoute que sa mission est de lutter contre la longue histoire de privation du droit de vote des électeurs en Floride et d’aider à renforcer le pouvoir politique des Noirs.

Bien sûr, pour cette élection, l’organisation dit qu’elle doit s’adapter à la pandémie … donc elle remodèle la tradition électorale populaire en prenant les précautions nécessaires pour «rencontrer le moment de la distanciation sociale».

La fondatrice de l’organisation à but non lucratif, Jasmine Burney-Clark, déclare … “Notre travail pour fournir une éducation solide aux électeurs et garantir que des informations précises parviennent à nos communautés est la plus haute priorité et c’est exactement ce que ce partenariat avec Tyler Perry va faire.”