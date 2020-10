Vous vous souvenez peut-être de lui de Maid à Manhattan comme le fils du personnage titulaire de Jennifer Lopez, mais l’acteur Tyler Posey a grandi maintenant. Depuis qu’il a joué aux côtés du chanteur aux multiples talents, il a joué dans de nombreux films et émissions et maintenant, le joueur de 28 ans en ajoute un autre à son CV. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Posey détaille son nouveau film Alone, qui se trouve être sur des personnes en pandémie – bien que des zombies soient dans le mélange – et évoque sa sobriété, créditant les temps incertains pour sa décision.

“Mon personnage se retrouve au milieu d’une pandémie, il voit des zombies courir partout – nous les appelons des hurleurs dans le film parce que nos zombies parlent encore”, a-t-il déclaré dans notre série, PopCulture @ Home. Détaillant davantage comment les scénaristes et les acteurs voulaient ajouter un petit quelque chose de plus à leurs zombies qui les séparerait des autres que nous avons vus dans des émissions et des films, Posey partage que tout cela a un élément étrange.

“Ils sont plus effrayants. Nous avons essayé de trouver une sorte d’élément que nous pourrions apporter pour le rendre un peu plus unique et ils ont toujours ce dernier souvenir de l’époque où ils étaient complètement humains”, a-t-il déclaré. «Et donc s’ils disent: ‘Je vais bien’, ils crient toujours ‘Je vais bien! Je vais bien!’ et c’est juste ce genre d’élément vraiment étrange, quelque chose de dérangeant que nous mettons. “

La star de Teen Wolf joue le personnage d’Aidan, aux côtés de l’actrice de Westworld Summer Spiro, qui interprète le rôle d’Eva dans le thriller Lionsgate. Les deux se réveillent un matin dans leur monde renversé alors qu’ils se retrouvent au milieu d’une pandémie. Le film, qui n’hésite pas à aller droit au but, montre comment Aidan devient créatif sur la façon de survivre tout en étant entouré de zombies, qui, s’ils le mordaient ou le griffaient, il en ferait un lui-même. Trouver Eva est la seule non infectée par le virus; les deux font de leur mieux pour survivre ensemble.

Bien que le film puisse être présenté en première pendant une pandémie, les acteurs et l’équipe l’ont tourné il y a plus d’un an. “Nous avons tourné cela il y a plus d’un an. C’était donc bien avant qu’une pandémie ne soit envisagée”, a déclaré Posey, faisant de ce film le premier film sur une pandémie à sortir alors que le monde se bat toujours contre le coronavirus. Posey révèle que la partie la plus cool du film est lorsque son personnage rencontre Donald Sutherland – qui joue Edward, quelqu’un qui n’a pas été frappé par le virus mais connaît un proche qui l’a fait.

Alors que la vie pandémique à l’écran de Posey est plutôt stressante, sa vraie vie pandémique a été bien meilleure que ce à quoi il s’attendait, admettant qu’il se rend «vraiment fier» chaque jour. “Ça a été comme tout le monde, tu sais. J’ai vraiment pris ça comme une croissance. Je suis maintenant sobre. J’avais l’habitude d’être un peu comme une grosse pothead ou autre chose, mais maintenant, je suis complètement sobre. Je suis en prenant soin de tous mes trucs sur lesquels j’ai tergiversé. J’ai vraiment beaucoup grandi dans cette quarantaine, aussi mauvaise soit-elle. Je ne sais pas si j’aurais pu en arriver là sans elle, et je suis juste me rendre vraiment fier chaque jour. “

Seul diffuse sur Digital et On Demand le 16 octobre et arrive sur Blu-ray et DVD le 20 octobre. Pour en savoir plus sur Posey et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.