Yphon Molave, le typhon le plus puissant à avoir frappé le Vietnam en 20 ans, a tué au moins 35 personnes et laissé 1,7 million de personnes sans électricité.

Les efforts de sauvetage se sont concentrés sur trois villages de la région centrale du pays, où des glissements de terrain ont tué au moins 19 personnes et sont soupçonnés d’en enterrer plus de 40 autres dans de la boue épaisse et des débris.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung s’est rendu sur le site d’un glissement de terrain où des soldats travaillaient pour nettoyer les débris avec des bulldozers, et il a ordonné aux officiers d’envoyer d’urgence plus de troupes pour aider aux efforts.

“Nous devons atteindre le site du glissement de terrain le plus rapidement possible. Premièrement, envoyer plus de soldats avant de pouvoir y amener la grosse machine. Nous devons atteindre la zone par tous les moyens, y compris en utilisant des hélicoptères”, a-t-il déclaré.

(Le nombre de morts pourrait augmenter (.) / REUTERS)

Parmi les morts se trouvaient également 12 pêcheurs dont les bateaux ont coulé mercredi alors que le typhon Molave ​​s’approchait avec des vents pouvant atteindre 150 kilomètres (93 miles) par heure. 14 autres pêcheurs étaient toujours portés disparus.

Les responsables ont déclaré que le nombre de morts à travers le pays pourrait augmenter car certaines régions n’ont pas été en mesure de rapporter les détails des dommages et des victimes.

Les trois zones touchées par les glissements de terrain se trouvent dans les montagnes de la province durement touchée de Quang Nam, dans une région côtière qui se remet toujours des inondations qui ont tué 136 personnes et détruit des centaines de maisons au début du mois.

(Les zones touchées par le glissement de terrain se remettaient toujours des inondations (. via .) / Manan Vatsyaana / . via .)

Quang Nam, une attraction touristique pour une ville ancienne et des temples hindous, est à environ 800 kilomètres au sud-est de Hanoi.

Ailleurs, quatre personnes ont été tuées par la chute d’arbres et l’effondrement de maisons dans les provinces de Quang Nam et de Gia Lai lorsque le typhon a frappé la côte mercredi.

(Le typhon a fait sauter les toits de 56000 / Aaron Favila / AP)

Des bateaux de recherche et de sauvetage de la marine ont retrouvé les corps de 12 des 26 pêcheurs dont les bateaux ont coulé mercredi au large de la province de Binh Dinh, ont indiqué les médias officiels.

Le typhon a fait sauter les toits d’environ 56 000 maisons et provoqué une panne d’électricité massive dans la province de Quang Ngai, où 1,7 million de personnes ont enduré l’assaut du typhon pendant la nuit dans l’obscurité, selon Vietnam News.

Au moins 40 000 personnes ont été évacuées vers des abris d’urgence et les autorités ont fermé des bureaux, des usines et des écoles pour éviter de faire des victimes.

Le typhon a fait au moins 16 morts aux Philippines avant de traverser la mer de Chine méridionale jusqu’au Vietnam.

Avec des reportages supplémentaires par Associated Press.