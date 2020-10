Tyra Banks a récemment subi un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d’un épisode en direct de Dancing With the Stars, après avoir oublié de mettre ses chaussures. S’adressant à Us Weekly, elle a révélé que son changement de costume avait pris plus de temps que prévu, ce qui a conduit à l’accident. “Nous [practiced] ce changement dans mon garage [that took] une minute, 14 secondes », a-t-elle partagé.

Cependant, à l’heure du spectacle, les choses ont ralenti et elle a fini par porter des chaussures de tennis pendant un moment. «J’avais des baskets pour la première moitié de l’émission», a-t-elle expliqué. «J’avais sur ces baskets noires dégoûtantes dans lesquelles je marche parce que mes pieds me faisaient mal. La robe va jusqu’au sol. Tu ne peux pas voir mes pieds. Alors pourquoi diable ai-je besoin de mettre des talons hauts?

Cependant, quand elle aurait dû changer à nouveau, les chaussures auraient été visibles, alors elle n’avait pas d’autre choix que de les changer. “Ensuite, nous avons oublié de mettre mes chaussures fantaisie pour la seconde [half of the show]. Je devais courir [and] mettre les chaussures de fantaisie. C’était un désordre chaud. Et puis je sors et c’est juste, tu n’as aucune idée. … c’est fou!”

En ce qui concerne ses nombreuses tenues différentes, Banks a expliqué: «Vous devriez voir les accessoires que j’ai là où ils sont dans mon garage et ils me montrent des trucs. Quelqu’un m’a dit qu’un des journalistes a dit que mes tenues sont comme ma co-star. Je ‘Je suis comme,’ Ooh! Alors nous devons vraiment l’intensifier. ‘ Il y a donc de la pression. “

Banks est devenu le nouvel animateur de Dancing With The Stars après les licenciements de l’animateur de longue date Tom Bergeron et de la coanimatrice Erin Andrews. Dans sa première déclaration après avoir pris le relais, Banks a déclaré: “Je suis fan de DWTS depuis ses débuts.”

Elle a poursuivi en disant: “Le plaisir mélangé à une émotion brute, voir des célébrités dépasser leur zone de confort, les performances de danse grésillantes … cela m’a toujours transporté à mes jours où je montais 10 crans sur le podium. Tom a mis un une scène puissante, et je suis ravi de continuer l’héritage et de mettre mes chapeaux de producteur exécutif et d’hébergement. ” Dancing with the Stars est diffusé en direct le lundi à 20 h HE, sur ABC.