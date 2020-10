Dancing With the Stars fait son entrée dans les années 80 cette semaine. Alors que la soirée se concentre sur les différentes routines centrées sur les années 80 pour les couples, l’animatrice Tyra Banks a commencé l’épisode en abordant la confusion délicate de la semaine dernière. Au début de l’épisode, Banks a assuré aux fans que les résultats étaient en effet corrects, mais qu’une erreur technique avait conduit l’hôte à lire les mauvais noms sur sa carte mémoire.

Lors de l’épisode du 5 octobre, Banks, comme d’habitude, a annoncé quels couples étaient en sécurité tout en annonçant les résultats. Elle a dit à tort que la star de Cheer Monica Aldama était en sécurité lorsque la personnalité de Netflix était en fait dans les deux derniers. En conséquence, Aldama et son partenaire, Val Chmerkovskiy, ont dû plus tard être rappelés sur scène. Aldama était parmi les deux derniers aux côtés de l’acteur Anne Heche et de son partenaire, Keo Motsepe, qui ont finalement été renvoyés chez eux. Avant que les célébrités ne puissent assumer leurs routines des années 80, Banks a corrigé cette erreur des deux dernières en informant les téléspectateurs que la situation délicate était causée par une erreur technique.

«En parlant de vote, nous voulons éclaircir quelque chose qui s’est passé la semaine dernière alors que nous annonçions les résultats», a commencé Banks en haut de l’heure. “Ne vous y trompez pas, tous vos votes ont été définitivement comptés et les deux bons couples du bas ont été nommés. Cependant, ce que vous n’avez pas vu, c’est qu’il y avait un problème technique dans les coulisses qui a entraîné une liste incorrecte des noms sur mes cartes. . ” Même si la situation s’est avérée un peu délicate, la déclaration de Banks a clairement indiqué que les couples qui se trouvaient dans les deux derniers étaient en effet censés être à leur place.

Après l’épisode, une source a déclaré à Page Six qu’Heche, qui a fini par rentrer chez elle, aurait été «furieuse» de la tournure des événements. Elle a ensuite publié une déclaration à la publication dans laquelle elle a noté qu’elle n’était pas ravie de rentrer chez elle après avoir partagé une histoire émouvante concernant sa relation précédente avec Ellen DeGeneres pendant l’épisode. “La vérité honnête est qu’il a fallu 20 ans pour traiter et partager cette histoire, donc finalement, la raconter et se faire voter le même soir n’était pas le meilleur sentiment”, a déclaré Heche dans une déclaration de suivi à Page Six. «C’était agréable de raconter mon histoire pour montrer que nous avons parcouru un long chemin, et nous voyons les choses avec plus d’acceptation maintenant – même si nous ne sommes pas encore tout à fait là-bas, il est important de reconnaître le chemin que nous avons parcouru.