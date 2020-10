“Dancing with the Stars” ressemble plus à des chaises musicales après Tyra Banks presque sauvé un couple qui, sur la base des votes, aurait dû être sur le billot … et quelque part Steve Harveyrit.

Au cours de l’élimination de la semaine 4 de lundi soir, le nouvel animateur de “ DWTS ” a lu 10 noms de couples qui étaient sûrs de passer à autre chose – mais quand est venu le temps de nommer les deux dernières paires, Tyra l’a raté.

Lire le contenu vidéo

C’était gênant … Vernon Davis et Peta Murgatroyd, Anne Heche et Keo Motsepe et un troisième couple était tous sur scène en tant que Tyra and co. réalisé l’erreur simultanément. Deux des couples sur scène étaient en fait en sécurité et ils ont ramené la star de “Cheer” Monica Aldama et son partenaire Val Chmerkovskiy pour être sous les projecteurs avec Anne et Keo … en tant que bons 2 derniers votes-getters.

Déroutant? Ouais, regarde juste, et sache qu’Anne et Keo ont finalement eu la botte. Le vrai divertissement est venu du jeu de blâme – Tyra a d’abord blâmé une erreur dans la salle de contrôle, mais a ensuite semblé prendre le blâme elle-même, disant qu’elle était juste en train de lire ses flashcards.

Aussi mauvais que cela fût, ce n’était pas aussi colossal que lorsque Steve a bâclé le Gagnante de Miss Univers, ou lorsque l’Académie a donné la meilleure image au mauvais film en 2017 – des scènes beaucoup plus grandes.

Tyra a demandé à IG après le spectacle de s’expliquer davantage, disant qu’il y avait une difficulté technique et que les noms sur les cartes qu’elle lisait étaient en fait les mauvais … donc pas vraiment son problème après tout. Elle était gracieuse, cependant, ajoutant qu’ils l’avaient dépassé en équipe.

Comme tu l’as dit, TB, c’est la télé en direct … obtenez-les la semaine prochaine!