Tyra Banks n’est pas étrangère au fait d’être aux yeux du public en tant qu’animatrice de télévision, jouant dans son propre talk-show de jour et animant America’s Got Talent avant de se rendre dans la salle de bal ABC plus tôt ce mois-ci en tant que nouvelle animatrice de Dancing With the Stars. Cependant, remplacer les hôtes bien-aimés Tom Bergeron et Erin Andrews n’a pas été facile, et le modèle a certainement des haineux critiquant sa performance au cours des trois premières semaines de la saison 29.

Cependant, Banks ne laisse personne la rabaisser, expliquant dans The Talk de Global sa stratégie face aux trolls. «Je pense que quiconque est dans le divertissement, vous êtes à la merci de l’opinion des autres», a-t-elle déclaré, selon Entertainment Tonight Canada. «À l’époque, il n’y avait que des critiques et des critiques, et maintenant c’est tout le monde qui est critique. Je dis toujours en quelque sorte le reconnaître, mais ensuite en quelque sorte le repousser, parce que 99,9% des gens qui disent quelque chose de négatif et en poussant envoyer, je ne me souviens même pas vraiment qu’ils l’ont envoyé. “

Elle a poursuivi: “Je ne l’ai pas vraiment lu non plus. Je lis juste les notes … les notes sont incroyables et nous amenons tellement de nouvelles personnes. Donc, c’est comme le compteur que nous regardons.” La première de la saison 29 de Dancing With the Stars a obtenu les meilleures notes pour le spectacle en quatre saisons, malgré le contrecoup que le spectacle a eu après avoir annoncé en juillet qu’il irait dans une «nouvelle direction créative» en remplaçant Bergeron et Andrews.

“Tom Bergeron fera toujours partie de la famille Dancing With the Stars”, a déclaré le réseau dans un communiqué. «Alors que nous nous engageons dans une nouvelle direction créative, il quitte le spectacle avec nos plus sincères remerciements et notre gratitude pour son esprit et son charme qui ont contribué à faire de ce spectacle un succès. Erin ne reviendra pas non plus, et nous apprécions tout ce qu’elle a apporté au salon. Les fans la soutiennent depuis qu’elle a participé à la compétition en 2010, et son sens de l’humour caractéristique est devenu une caractéristique de la série. “

Expliquant le choix dans une presse plus tôt cette semaine, le producteur exécutif Andrew Llinares a déclaré que c’était un geste «brillant» conçu pour aider la série à se sentir «fraîche» tout en «n’aliénant personne qui la regarde depuis de très nombreuses années», comme par TVLine. “Je pense que ça a vraiment rafraîchi le rythme du spectacle”, a ajouté Llinares. “Il y a un vrai danger, quand une émission dure depuis longtemps, que le public s’ennuie presque de son rythme. Cela a changé le rythme du spectacle d’une manière vraiment excitante [to have Banks hosting solo]. Tyra fait un travail incroyable et incroyable. “