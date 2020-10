L’animatrice de Dancing With the Stars, Tyra Banks, a révélé la gaffe qui a conduit à l’annonce des mauvais couples comme les deux derniers de l’épisode le plus récent de la série. En lisant les noms de l’équipe éliminée, Banks a d’abord lu Monica Aldama et Val Chmerkovskiy. Cependant, ce sont en fait Anne Heche et Keo Motsepe qui ont été éliminés.

Expliquant la situation sur Twitter, Banks a déclaré que le «mauvais nom» était inscrit sur les cartes qui lui avaient été données. Elle a ajouté que, même si le moment était «difficile», elle a appris à «passer au travers». Banks est devenu le nouvel animateur de Dancing With The Stars après les licenciements de l’animateur de longue date Tom Bergeron et de la coanimatrice Erin Andrews. Dans sa première déclaration après avoir pris le relais, Banks a déclaré: «Je suis fan de DWTS depuis ses débuts.

Wowzers. En direct. Mauvais nom sur les cartes. Tellement difficile de gérer des moments comme ceux-ci. Mais nous traversons. – Tyra Banks (@tyrabanks) 6 octobre 2020

Elle a poursuivi en disant: “Le plaisir mélangé à une émotion brute, voir des célébrités dépasser leur zone de confort, les performances de danse grésillantes … cela m’a toujours transporté à l’époque où je montais 10 crans sur le podium. Tom a mis un une scène puissante, et je suis ravi de continuer l’héritage et de mettre mes chapeaux de producteur exécutif et d’hébergement. ” Elle a dû se défendre des téléspectateurs qui ont critiqué sa performance en tant qu’animatrice, affirmant dans un précédent clip de TikTok: «Ce soir, j’ai animé le deuxième épisode de Dancing with the Stars … et oui, ce n’était pas parfait. […] Ouais, je me suis beaucoup amusé mais je me suis trompé, j’ai dit les mauvais mots, mais j’ai continué, continué. “

En septembre, Banks a parlé à PEOPLE de son entrée dans le nouveau rôle et a assuré aux fans qu’elle le prenait au sérieux. “Dancing with the Stars est l’une des plus grandes émissions de télévision, avec un public énorme, et je respecte vraiment cela”, a déclaré Banks. “Je ne peux pas entrer avec un bélier et essayer de tout changer. Ce serait une mauvaise décision commerciale et un leadership stupide. Donc je ne le fais pas.”

Elle a poursuivi: “J’ai écouté des recherches, j’ai écouté les fans, j’ai tué la moitié de mes idées et puis j’ai doublé certaines d’entre elles. Nous voulons mettre en œuvre ces idées mais toujours respecter la série – et ajouter un peu de poussière de lutin! ” Banks a également parlé de Bergeron, et a admis qu’elle savait qu’elle avait “des chaussures sérieuses à remplir” en reprenant le spectacle.