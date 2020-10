Le quart-arrière des New England Patriots, Cam Newton, a été testé positif au COVID-19 vendredi soir, obligeant l’équipe à l’exclure pour un match désormais reporté contre les Chiefs de Kansas City. Sécurité Tyrann Mathieu a répondu en délivrant un message fort à ses abonnés Twitter. Il leur a dit: “Portez votre masque, lavez-vous les mains.”

La star des Chiefs a livré le message en même temps que la nouvelle du diagnostic de Newton et du report du match entre les deux éternels prétendants aux séries éliminatoires a fait surface. De nombreux fans ont répondu à l’appel de Mathieu mais n’étaient pas entièrement d’accord avec lui. Certains ont dit qu’ils se laveraient les mains mais ont refusé de porter un masque. D’autres ont demandé pourquoi Mathieu «appelait» Newton malgré les rapports faisant surface sur un membre des Chiefs également testé positif.

Alors que des milliers d’utilisateurs de Twitter ont discuté de la validité des masques, d’autres ont opté pour une approche différente. Ils ont proclamé que la NFL doit suivre l’exemple de la NBA et de la LNH. Ces fans veulent voir les jeux se dérouler dans une bulle spéciale loin du grand public. Les joueurs de basket et de hockey ont évité les tests positifs pendant leur séjour dans la bulle, et de nombreux fans de la NFL ont déclaré que les joueurs de football pourraient voir un résultat similaire.

“Le match Nouvelle-Angleterre-Kansas City prévu pour 16 h 25 HE dimanche sera reporté à lundi ou mardi après des tests COVID-19 positifs sur les deux équipes”, a déclaré la NFL dans un communiqué samedi. “En consultation avec des experts en maladies infectieuses, les deux clubs travaillent en étroite collaboration avec la NFL et la NFLPA pour évaluer plusieurs contacts étroits, effectuer des tests supplémentaires et surveiller les développements. Toutes les décisions seront prises en tenant compte de la santé et de la sécurité des joueurs, de l’équipe et du personnel de jeu. notre principale considération. “

Mathieu a dit aux gens de se laver les mains et de porter un masque, mais certains voulaient qu’il aille plus loin. Ils ont dit que le défenseur des chefs devait également fournir des conseils similaires à ceux de Davante Adams. Le receveur large des Green Bay Packers a une formule simple pour éviter la maladie, qu’il a proposée avant un match éliminatoire.

“Lavez-vous les mains, lavez vos fesses”, a déclaré Adams aux journalistes. “C’est ce que je dis à tout le monde. Ce sont les deux choses que vous devez vous assurer de rester propres.” Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont proclamé qu’elles suivaient religieusement les conseils d’Adams pour rester en bonne santé et que les joueurs de la NFL devaient également le faire.