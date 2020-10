Les chauffeurs d’Uber en Californie poursuivent la société de covoiturage, affirmant que le «barrage constant» de messages dans son application viole les droits des travailleurs. Le groupe de conducteurs demande jusqu’à 260 millions de dollars de pénalités, affirmant dans un communiqué de presse qu’Uber «exploite illégalement sa puissance économique sur ses chauffeurs basés en Californie en les faisant pression pour qu’ils soutiennent la campagne Oui sur 22.».

Les chauffeurs disent avoir reçu des messages indiquant «Prop 22 est en cours» et des avertissements dans l’application sur ce qui se passerait si la Prop 22 échouait. Ils doivent cliquer sur «OK» avant de pouvoir avancer dans l’application. “Presque chaque fois que nous nous connectons, nous recevons plus d’informations unilatérales pour nous pousser à soutenir Prop 22”, a déclaré Ben Valdez, chauffeur d’Uber et l’un des plaignants dans l’affaire, dans un communiqué. Cela comprend des vidéos intégrées à l’application de conducteurs expliquant pourquoi «le Prop 22 ferait une différence», renforçant la position d’Uber selon laquelle la mesure devrait passer.

La loi californienne interdit aux employeurs d’essayer d’influencer les activités politiques des employés en menaçant de perdre leur emploi, selon le communiqué de presse. Le procès, qui a été rapporté pour la première fois par le Washington Post, vise ce qu’il appelle les efforts injustifiés d’Uber pour dicter à ses chauffeurs comment ils devraient voter lors des prochaines élections. Mais il n’est pas clair si la loi s’appliquerait aux chauffeurs Uber, qui sont tous des entrepreneurs indépendants, pas des employés – le statut même qui est à débattre dans la bataille de la Prop 22.

Le procès allègue qu’Uber tente de contraindre les conducteurs à soutenir son programme politique

“Soyons absolument clairs”, a déclaré l’avocat David Lowe, de Rudy, Exelrod, Zieff & Lowe, dans un communiqué annonçant le procès. «Les menaces d’Uber et le barrage constant de propagande Prop 22 sur une application que les chauffeurs doivent utiliser pour faire leur travail ont un seul but: contraindre les chauffeurs à soutenir la bataille politique d’Uber pour les dépouiller des protections sur le lieu de travail.»

La prop 22, une initiative de vote de novembre en Californie, exempterait des entreprises comme Uber, Lyft et DoorDash d’une loi de l’État de Californie qui les oblige à classer leurs travailleurs comme employés. Les chauffeurs d’Uber sont classés comme des entrepreneurs indépendants qui n’ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires, aux congés de maladie payés ou à d’autres avantages. Les entreprises ont dépensé plus de 186 millions de dollars pour une campagne de soutien à Prop 22.

Les travailleurs demandent une injonction pour empêcher Uber d’afficher d’autres messages Prop 22 aux conducteurs dans l’application. Le procès a été déposé devant la Cour supérieure de San Francisco, en vertu du California Private Attorneys General Act, qui permet aux employés de poursuivre au nom de l’État, a déclaré Lowe. Le procès allègue qu’Uber a déclaré aux travailleurs que 72% de ses chauffeurs prévoyaient de voter oui sur la proposition 22, ce que les travailleurs qualifient de «faux et trompeur». La société affirme que l’enquête a été menée en mai et juin, avant qu’il n’y ait de message dans l’application.

“Il s’agit d’un procès absurde, sans fondement, déposé uniquement pour l’attention de la presse et sans tenir compte des faits”, a déclaré un porte-parole d’Uber dans un e-mail à The Verge. «Cela ne peut pas détourner l’attention de la vérité: la grande majorité des conducteurs soutiennent la Prop 22, et ce depuis des mois, car ils savent que cela améliorera leur vie et protégera la façon dont ils préfèrent travailler.»

Mais ce n’est pas la première fois qu’Uber est appelé pour ses messages agressifs autour de la Prop 22. Plus tôt ce mois-ci, avant que les utilisateurs californiens de l’application puissent appeler pour un trajet, ils ont dû «confirmer» qu’ils avaient vu un message décrivant comment les temps d’attente et les prix augmenteraient si la Prop 22 n’était pas adoptée (le texte a ensuite été changé pour «continuer à rouler»). La semaine dernière, les utilisateurs d’Uber se sont plaints sur les réseaux sociaux de notifications dans l’application déclarant que «Prop 22 sauvera des vies», en violation apparente du contrat de développeur d’applications d’Apple qui interdit l’envoi de «messages non sollicités aux clients, y compris […] Notifications push.”