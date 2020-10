Uber Eats remplace Luis Miguel, Eugenio Derbez prend le commandement | Instagram

C’est le chanteur Luis Miguel qui aurait joué dans l’une des plus récentes campagnes du service de restauration populaire Uber mange même qui a maintenant changé sa stratégie en choisissant le comédien Eugenio Derbez pour le diriger.

L’acteur, comédien, producteur et homme d’affaires Eugenio Derbez apparaît dans l’un des spots les plus récents de la campagne publicitaire lancée par Uber Eats. Où était le «soleil du Mexique»?

L’image du chanteur en ce moment jouit plus que jamais d’une grande popularité, même si c’est une figure synonyme de toute une époque et qui ne se démode pas, la nouvelle biosérie de l’artiste a rafraîchi sa renommée déjà bien connue quelque chose que la société ne pouvait pas laissez-le passer pour en faire l’image de l’une de vos campagnes en mai dernier.

La campagne prend une nouvelle tournure.

Un récent communiqué de presse a annoncé que désormais le visage du comédien mexicain sera la nouvelle image de la prochaine campagne de la société.

Dans la nouvelle publicité, l’histrionique, Eugenio Derbez, Il aurait été sélectionné pour être l’une des figures les plus reconnues de la comédie mexicaine. Dans la publicité, il commence par la phrase populaire … “Je vais dîner ce soir” … le comédien apparaît en train de préparer une grande table pour tous ses invités.

C’est la voix de Nicolás Mamboury, directeur marketing d’Uber au Mexique qui a souligné: Avec cette touche d’humour et, à travers des personnalités qui inspirent et amusent les Mexicains, nous continuons à montrer aux utilisateurs que nous avons un univers d’options à leur offrir, de tous les goûts et saveurs, nationaux et internationaux, en un clic.

Cependant, après la publication de cette nouvelle stratégie, certains commentaires reflétaient le mécontentement de certains utilisateurs car peu partagent l’humour ou se sentent identifiés à l’image du comédien qui à d’autres occasions a joué dans certaines controverses en raison de sa participation à certaines campagnes. publicité quelque peu controversée.

Les commentaires n’ont pas entièrement favorisé l’histrionique qui a également reçu des insultes d’internautes, qui n’ont pas hésité à lui lancer des qualifications comme

Comédien faux, traître et sans grâce.

Les mêmes qui se sont concentrés sur le hashtag “#EstaNocheVoyACenar” … qui promeut l’intro de la campagne elle-même dans laquelle apparaît également Óscar Jaenada, qui jouera le rôle de Luisito Rey dans “Luis Miguel: La série “qui dépeint la biographie de l’interprète mexicain.

Ce soir, je vais dîner, pizza, pâtes, tacos et sushis … Oscar Jaenada tourne sa chaise et s’exclame Comment! Vos quatre enfants arrivent?, Arrêtez de les chouchouter mec, Des hot dogs pour tout le monde, point final!

Plus tard, Jaenada commente ce que sera son menu

Ce soir, je vais prendre des gâteaux au jambon serrano et des pommes de terre sauvages pour le dîner, à ce moment-là, la commande Uber Eats arrive pour les deux. Et Jaenada prévient Derbez “vous allez les gâter” qui fait remarquer qu’elle ne dînera pas tant qu’elle n’attendra pas ses enfants le père de “Luismi” dans la série, est sur le point de profiter de son dîner.

Sans aucun doute, les réactions ont été à l’opposé de la campagne mettant en vedette le «Soleil» qui a également apporté quelques commentaires et critiques plus axés sur la surprise de le voir jouer dans une publicité à la télévision.

Dans le passé commercial que l’artiste a dirigé, il est apparu dans une robe de gala dans ce qui semble être sa maison et la nuit. À un moment donné, il apparaît dans le studio et décrit ce qu’il va dîner ce soir-là grâce à ses amis d’Uber Eats

Ce soir j’aurai des fettucini à la sauce à la truffe blanche et au parmesan … soudain la sonnette de la résidence sonne et le sac Uber Eats apparaît en le plaçant sur un piano à queue, plus tard il finit par dire que c’était son «ami inconditionnel».

Quelques heures après sa publication sur YouTube, la vidéo a ajouté un total de 1010 vues.

L’annonce a ensuite été publiée dans les comptes officiels de l’entreprise et a suscité une grande curiosité parmi le public.

Il est à noter qu’après le succès de la campagne “Sol”, les commandes en particulier pour ce plat “Fetuccini” ont augmenté de manière significative, ainsi que celles des campagnes suivantes mettant en vedette Martha Higareda et Diego Bonetta, selon les données du magazine Merca20. .