Les notifications indésirables sur les smartphones sont toujours pénibles dans l’application, mais ces messages ne sont pas souvent aussi ouvertement politiques que le dernier lot envoyé par Uber en Californie.

Uber est l’une des nombreuses entreprises à économie de marché menant actuellement une campagne de 186 millions de dollars contre une loi d’État californienne qui les oblige à classer leurs travailleurs en tant qu’employés (avec tous les avantages et droits qui en découlent). Pour essayer d’éviter cela, Uber, Lyft, DoorDash et d’autres ont poussé un scrutin connu sous le nom de Proposition 22 ou Prop 22 qui les exempterait de la loi, et poussent à leur tour leurs utilisateurs à voter en leur faveur.

Les notifications push semblent enfreindre les règles de l’App Store d’Apple

Fidèle à sa réputation, Uber semble adopter une attitude particulièrement agressive. Plus tôt ce mois-ci, les utilisateurs en Californie ont dû «confirmer» qu’ils avaient vu un message avant d’appeler un taxi leur disant que les temps d’attente et les prix augmenteraient si la prop 22 n’était pas adoptée. Maintenant, l’application d’Uber envoie aux utilisateurs en Californie des notifications push avec le message que “Prop 22 sauvera des vies.”

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs d’Uber se sont plaints des notifications, soulignant qu’ils semblent enfreindre les règles de l’App Store d’Apple. Le contrat de développement d’application du fabricant d’iPhone (section 4.5.3) interdit l’envoi de «messages non sollicités aux clients, y compris […] Notifications push »(bien qu’Apple lui-même semble enfreindre cette règle au fur et à mesure qu’il lui plaît). Nous avons contacté le fabricant d’iPhone pour voir si les notifications d’Uber sont casher selon les directives de l’App Store, et mettrons à jour cette histoire si nous en entendons plus.

Merci @Uber pour l’annonce politique de notification push indésirable! @Apple Dev. L’accord stipule clairement “4.5.3 N’utilisez pas les services Apple pour spammer, hameçonner ou envoyer des messages non sollicités aux clients, y compris … des notifications push, etc. ou vous serez retiré du programme pour développeurs.” pic.twitter.com/Bu8Li32hev – Jan Hemstad (@janhemstad) 14 octobre 2020

Hey @Uber, pouvez-vous arrêter d’envoyer des notifications push politiques sur mon téléphone? Nous comprenons – vous ne voulez pas payer à vos employés un salaire décent ou leur donner une assurance médicale. Vous l’avez clairement indiqué. pic.twitter.com/WT2Dp4lSA8 – James (@james_leedom) 14 octobre 2020

Uber vient de m’envoyer une notification push qui suggère que je tuerais des gens si je votais non sur le prop 22. Qui a approuvé cet @Uber? – Sam Wronski (@ runewake2) 14 octobre 2020

Le vote sur la Prop 22 apparaîtra sur le bulletin de vote des élections générales le 3 novembre, et aura probablement un effet énorme sur l’avenir du travail sur l’économie des petits boulots aux États-Unis.

Depuis leur création, des entreprises comme Uber font valoir que les travailleurs bénéficient d’un statut d’entrepreneurs indépendants, ce qui leur donne la possibilité de travailler selon des horaires flexibles. Indéniablement, cependant, cela profite également énormément aux entreprises, leur permettant de réduire les coûts de ce qui est souvent des entreprises déficitaires. Ils obtiennent une main-d’œuvre prête à l’emploi, mais n’ont pas à débourser pour des choses comme une assurance médicale et des congés payés auxquels de nombreux employés à temps plein ont droit. La recherche a cependant montré que la plupart des travailleurs de l’économie des petits boulots sont déjà des employés à temps plein, avec près des trois quarts travaillant plus de 30 heures par semaine, selon une étude.

La prop 22 ne rejette pas catégoriquement la nécessité pour ces travailleurs d’avoir accès à de plus grands avantages. En effet, comme le rapporte le New York Times, le scrutin offrirait «des garanties salariales et une réserve d’argent que certains travailleurs pourraient utiliser pour les soins de santé et les jours de maladie». Mais beaucoup pensent que ces garanties ne sont pas suffisantes. Une étude, que Uber et Lyft ont contestée, a calculé que Prop 22 ne garantit aux travailleurs que 5,64 $ l’heure après la prise en compte des dépenses et des temps d’arrêt.

Uber et d’autres sociétés de concerts présentent la nouvelle loi comme une menace existentielle pour leurs entreprises. De ce point de vue, une notification push – aussi ennuyeuse soit-elle – vaut la peine d’être envoyée si elle convainc même quelques électeurs. Nous avons contacté Uber pour commenter cette histoire et nous la mettrons à jour si nous avons de nouvelles.