La cour d’appel de Californie a ordonné à Uber et Lyft de classer leurs chauffeurs comme employés. Dans un avis de 74 pages, le tribunal a confirmé l’injonction émise le 10 août exigeant qu’Uber et Lyft classent leurs chauffeurs comme employés dans les 30 jours.

Mais il est peu probable que cette décision entre en vigueur avant que les électeurs californiens ne se prononcent sur une mesure de vote, Prop 22, qui exempterait Uber, Lyft et d’autres entreprises de petite taille de la loi de l’État, ce qui rend plus difficile la classification des travailleurs comme entrepreneurs indépendants.

L’injonction n’entrera en vigueur que 30 jours après la décision d’appel. Pourtant, c’est un signe qu’Uber et Lyft ont beaucoup à faire sur le passage de la Prop 22. Les entreprises, avec DoorDash et d’autres entreprises de l’économie de concert, dépensent 186 millions de dollars pour gagner l’électorat.

Néanmoins, des fonctionnaires et des groupes de conducteurs ont célébré la décision du tribunal. «C’est une énorme victoire pour les pilotes», a déclaré le pro-Prop 22 Gig Workers Rising dans un communiqué. Le procureur de la ville de San Francisco a simplement tweeté: «Les chauffeurs sont des employés.»

Uber et Lyft ont déclaré qu’ils exploraient leurs «options d’appel» et pourraient porter l’affaire devant la Cour suprême de l’État. «La décision d’aujourd’hui signifie que si les électeurs ne disent pas oui à la proposition 22, les chauffeurs de covoiturage seront empêchés de continuer à travailler en tant qu’entrepreneurs indépendants, mettant des centaines de milliers de Californiens au chômage et fermant vraisemblablement le covoiturage dans une grande partie de l’État, »A ajouté un porte-parole d’Uber.

Un porte-parole de Lyft a déclaré: «Cette décision rend plus urgent que jamais pour les électeurs de se tenir aux côtés des chauffeurs et de voter oui sur la proposition 22.»

La bataille autour de la prop 22 s’est intensifiée ces dernières semaines, alors que les sondages montrent que l’électorat est fortement divisé sur la question de savoir si Uber et Lyft devraient traiter les conducteurs comme des employés. Un groupe de chauffeurs Uber a poursuivi la société aujourd’hui, affirmant que le «barrage constant» de messages dans son application viole les droits des travailleurs. Les conducteurs demandent jusqu’à 260 millions de dollars de pénalités.

La décision du 10 août était en réponse à une injonction préliminaire déposée par le procureur général de Californie Xavier Becerra dans le cadre d’un procès alléguant que les entreprises violaient la loi AB5 de l’État qui est entrée en vigueur le 1er janvier. La loi consacre le soi-disant «test ABC» pour déterminer si quelqu’un est un entrepreneur ou un employé, et rend généralement plus difficile pour des entreprises comme Uber et Lyft de classer les travailleurs comme entrepreneurs indépendants.

Uber et Lyft disent que la plupart des conducteurs préfèrent être indépendants en raison de leur flexibilité et de leur capacité à définir leurs propres heures. Mais les syndicats et les élus affirment que cela les prive des avantages traditionnels comme l’assurance maladie et l’indemnisation des travailleurs, et oblige les conducteurs à assumer tous les coûts de leur travail.

Uber et Lyft, ainsi que DoorDash, financent une mesure de vote, la proposition 22, qui leur permettrait de contourner AB5 et de continuer à classer leurs travailleurs comme entrepreneurs indépendants. Un récent sondage financé par Uber a révélé que la majorité des conducteurs – ainsi que des électeurs – soutiennent le plan.