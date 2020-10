Ubisoft fusionne son programme de fidélité, Ubisoft Club et l’application de bureau Uplay dans Ubisoft Connect, a annoncé le développeur. En plus d’un programme de récompenses, il introduira le jeu croisé et la progression croisée dans des jeux tels que Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion.

Le nouveau hub sera disponible gratuitement, mais il nécessite un compte Ubisoft. Ubisoft Connect «vise à offrir le meilleur environnement pour que tous les joueurs puissent profiter de leurs jeux et se connecter les uns avec les autres quel que soit l’appareil», a déclaré Ubisoft. Les joueurs qui utilisent le service pourront gagner Ubisoft Connect XP pour jouer à des jeux et relever des défis en jeu. Gagner de l’XP permettra aux joueurs de mettre à niveau leurs comptes Ubisoft Connect, qui attribueront une deuxième devise, les unités, qui peuvent être utilisées pour débloquer diverses récompenses pour différents jeux. De plus, les joueurs pourront voir ce que font leurs amis et obtenir des nouvelles via le flux du service.

Ubisoft Connect sera lancé le 29 octobre, aux côtés de Watch Dogs: Legion; le développeur prévoit d’inclure Connect dans tous les jeux «majeurs à venir». Les autres titres en transition vers Connect incluent For Honor, Ghost Recon Breakpoint, Hyper Scape, Steep, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Tom Clancy’s The Division 2.

Plus d’informations sur le fonctionnement et les avantages du service sont disponibles dans une FAQ.