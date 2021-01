Depuis lors, ‘The Diamond’ est devenu une star dans la division des poids légers, servant de champion par intérim avant d’être soumis par Khabib à l’UFC 242 en septembre 2019. Son dernier combat a eu lieu en juin 2020, lorsqu’il a remporté une décision unanime sur New Dan Hooker de Zélande.

Chaîne TV et diffusion en direct de l’UFC 257

Chaîne TV: Au Royaume-Uni, le premier événement à la carte UFC de 2021 est diffusé en direct sur BT Sport Box Office au coût de 19,95 £.

Direct: Ceux qui achètent le combat via BT Sport Box Office peuvent ensuite diffuser l’action via le lien du site Web BT Sport fourni ou via l’application BT Sport Box Office.

Heure de début et lieu de l’UFC 257 UK

McGregor v Poirier: Conte de la bande

Alors que la pandémie de Covid-19 affecte toujours le sport aux États-Unis et au-delà, l’UFC 257 se déroule dans la toute nouvelle Etihad Arena sur la “ Fight Island ” de l’UFC – Yas Island à Abu Dhabi.

Au Royaume-Uni, l’action préliminaire commence sur BT Sport à 1h du matin GMT, la carte principale devant débuter à 3h du matin.

McGregor vs Poirier – actuellement classés respectivement quatrième et deuxième dans la division poids léger de l’UFC – ne devrait commencer que vers 5 heures du matin dimanche matin pour les fans de combat britanniques.

Dustin Poirier vs Conor McGregor (poids léger hommes) Dan Hooker vs Michael Chandler (poids léger hommes – co-événement principal) Jessica Eye vs Joanne Calderwood (poids mouche femmes) Matt Frevola vs Ottman Azaitar (poids léger hommes) – DEMarina Rodriguez vs Amanda Ribas (poids paille femmes) Arman Tsarukyan vs Nasrat Haqparast (poids léger hommes) – DEBrad Tavares vs Antonio Carlos Junior (poids moyen hommes) Julianna Pena vs Sara McMann (poids coq femmes) Khalil Rountree Jr vs Marcin Prachnio (poids lourds hommes) Andrew Sanchez vs Makhmud Muradov (poids moyen hommes) Nik Lentz vs Movsar Evloev (poids attrape hommes) Amir Albazi vs Zhalgas Zhumagulov (poids mouche masculin)

McGregor vs Poirier pèsent

(Zuffa LLC via .)

Conor McGregor et Dustin Poirier ont tous deux pris du poids avant le combat léger à Abu Dhabi.

McGregor est arrivé à 155 livres exactement – poids de championnat – et a proclamé: “Vous allez vous régaler demain, d’accord? Allons-y.”

Poirier a atteint la limite de poids léger de 156 lb. Il a déclaré: «Toute ma carrière m’a aligné pour demain soir, et je suis ici pour être victorieux et lever la main par tous les moyens nécessaires.

«Je laisse tout là-bas. Allons-y.

Prédiction McGregor vs Poirier

Bien que c’était il y a plus de six ans maintenant, McGregor a un énorme avantage psychologique sur Poirier en raison de cet arrêt précédent lors de la première rencontre de la paire.

“ The Diamond ” est maintenant un bien meilleur opérateur et devrait poser un test beaucoup plus difficile, mais il est toujours difficile de voir McGregor gâcher le potentiel d’une deuxième confrontation énorme avec Khabib, son rival.

Un autre arrêt pour le Dubliner impétueux, mais cette fois dans un tour ultérieur.

Paris McGregor vs Poirier cotes et pronostics

McGregor vainqueur: 1 / 3Poirier vainqueur: 11/4 Tirage au sort ou tirage technique: 54 / 1McGregor vainqueur au premier tour: 9 / 4Poirier vainqueur par KO ou TKO: 15/2

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.