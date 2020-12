Les rassemblements festifs sont susceptibles de mettre “une pression supplémentaire” sur les hôpitaux et les médecins généralistes au cours de la nouvelle année, ce pour quoi “nous devons être prêts”, a également déclaré le groupe – qui comprend le professeur anglais Chris Whitty et -.

Pendant ce temps, le vaccin Covid-19 sera “certainement” prêt à entrer dans les maisons de retraite dans les deux prochaines semaines, a déclaré l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Cela signifie que les résidents et le personnel des foyers de soins ne sont peut-être pas les premiers à recevoir des coups, bien qu’ils soient la priorité absolue.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607167259

Avertissement d’hiver de Whitty: “ Nous pensons qu’il est probable qu’au printemps les effets de la vaccination commenceront à se faire sentir ”

Voici la lettre de Chris Whitty mettant en garde contre un faible impact du vaccin au cours des mois d’hiver. Lui et les autres experts médicaux britanniques préviennent: «Nous pensons qu’il est probable qu’au printemps les effets de la vaccination commenceront à se faire sentir.»

1607166766

Ce n’est pas un mannequin: “ C’est la saison pour être prudent ”

1607165684

Les tests de rotation rapide défendus au milieu des craintes d’un grand nombre de “ faux négatifs ”

Un conseiller principal du gouvernement britannique a défendu l’utilisation massive de tests de retournement rapide pour le coronavirus au milieu des préoccupations qu’un niveau élevé de «faux négatifs» donne aux gens un sentiment de réconfort déplacé, rapporte PA Media.

Les chiffres du gouvernement publiés plus tôt cette semaine depuis Liverpool – où le déploiement de masse des tests de flux latéral a été testé pour la première fois – ont montré qu’ils avaient manqué la moitié de tous les cas et un tiers de ceux à charge virale élevée qui étaient probablement les plus infectieux.

Cela a conduit à des appels de certains scientifiques pour que leur utilisation soit suspendue au milieu des craintes que certaines personnes testées négatives se mêlent à d’autres qui pourraient être plus vulnérables parce qu’elles croyaient à tort ne pas avoir la maladie.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef du NHS test and trace, a déclaré au programme BBC Radio 4 Today: “Ce que nous faisons ici, c’est la détection des cas. Nous ne disons pas que les gens n’ont pas la maladie si leur test est négatif.

«Nous essayons de dire (aux personnes dont le test est positif):” Vous avez la maladie et maintenant nous voulons que vous alliez vous isoler pendant dix jours “. Cela change la donne.

«Nous avons été très clairs que ce test trouve des personnes que nous ne pourrions trouver autrement. Nous sommes également très clairs sur le fait que tant que nous n’aurons pas une prévalence beaucoup plus faible de la maladie dans ce pays, nous ne devrions pas changer nos comportements.

1607165477

Des milliers de médecins, d’enseignants et d’autres membres de groupes à haut risque s’inscrivent pour se faire vacciner à Moscou

Des milliers de médecins, d’enseignants et d’autres membres de groupes à haut risque se sont inscrits pour les vaccinations contre le Covid-19 à Moscou à partir de samedi, précurseur d’un vaste effort de vaccination à l’échelle de la Russie.

Les vaccinations interviennent trois jours après que le président Vladimir Poutine a ordonné le lancement d’une campagne de vaccination COVID-19 à «grande échelle», même si un vaccin de conception russe n’a pas encore terminé les études avancées nécessaires pour assurer son efficacité et sa sécurité conformément aux normes scientifiques établies. protocoles.

Le dirigeant russe a déclaré mercredi que plus de 2 millions de doses du spoutnik V jab seront disponibles dans les prochains jours, permettant aux autorités d’offrir des jabs aux travailleurs médicaux et aux enseignants à travers le pays à partir de la fin de la semaine prochaine.

Moscou, qui représente actuellement environ un quart des nouvelles infections quotidiennes du pays, a pris une longueur d’avance en ouvrant 70 centres de vaccination samedi. Les médecins, les enseignants et les employés municipaux ont été invités à réserver une heure pour recevoir un coup, et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’environ 5 000 personnes s’étaient inscrites quelques heures après que le système a commencé à fonctionner vendredi.

La Russie s’est vantée que le Spoutnik V était le “premier vaccin COVID-19 enregistré au monde” après que le gouvernement lui ait donné l’approbation réglementaire au début du mois d’août. Cette décision a suscité les critiques d’experts internationaux, qui ont souligné que le vaccin n’avait été testé que sur plusieurs dizaines de personnes à l’époque.

Poutine a ignoré ses doutes à ce sujet, affirmant en août qu’une de ses filles figurait parmi les premiers vaccinés.

Au cours des derniers mois, Spoutnik V a été proposé aux travailleurs médicaux et aux enseignants alors même qu’il était encore au milieu d’essais avancés. Plusieurs hauts responsables ont déclaré avoir également reçu les coups et, plus tôt cette semaine, l’armée russe a commencé à vacciner les équipages des navires de la marine qui devaient partir en mission.

Le ministre de la Santé Mikhail Murashko a déclaré mercredi que plus de 100 000 personnes en Russie avaient déjà reçu les vaccins.

Le vaccin gratuit est offert aux personnes âgées de 18 à 60 ans qui ne souffrent pas de maladies chroniques et qui ne sont pas enceintes ou qui allaitent.

1607161114

La Russie commence les vaccinations Covid

Moscou a commencé à distribuer le vaccin Spoutnik V COVID-19 via 70 cliniques aujourd’hui, marquant la première vaccination de masse de la Russie contre la maladie, a déclaré le groupe de travail sur les coronavirus de la ville.

Le groupe de travail a déclaré que le vaccin de fabrication russe serait d’abord mis à la disposition des médecins et autres travailleurs médicaux, enseignants et travailleurs sociaux car ils couraient le plus grand risque d’exposition à la maladie.

“Vous travaillez dans un établissement d’enseignement et avez la priorité absolue pour le vaccin COVID-19, gratuitement”, lit-on dans un SMS reçu par un Moscovite, un enseignant d’école primaire, tôt samedi et vu par ..

Moscou, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Russie, a enregistré 7993 nouveaux cas du jour au lendemain, contre 6868 un jour avant et bien au-dessus des chiffres quotidiens d’environ 700 observés début septembre.

1607160968

Un vaccin aura un “ impact marginal ” sur les admissions à l’hôpital pendant l’hiver, avertissent des experts britanniques

1607160547

Le nombre de sites de vaccination “ varie en fonction du nombre de résidents de plus de 80 ans ”

Le NHS England et le NHS Improvement ont déclaré que le nombre de sites de vaccination dans chaque zone de groupe de mise en service clinique (GCC) variera en fonction du nombre de résidents de plus de 80 ans.

Il a été demandé aux GCC de tenir compte des inégalités et de la privation – certains des plus grands facteurs de risque de Covid-19 – lors du choix des sites pour leurs centres de vaccination.

Chaque centre sera également doté de «l’équipement informatique nécessaire à la livraison du programme et d’un réfrigérateur», indique la lettre.

Il a ajouté: «Nous écrirons aux sites identifiés dans le cadre de la vague 1 lundi, pour fournir des détails complets sur les dates de fourniture des vaccins, la livraison des autres consommables et équipements sur le site, et le processus pour assurer la préparation avant la livraison des vaccins.»

Il a déclaré que le personnel des sites de vaccination recevrait une formation et «bénéficierait d’un soutien total pour se mobiliser dans les délais impartis».

1607160263

Les médecins généralistes doivent se préparer à commencer les vaccinations d’ici le 14 décembre

On a dit aux médecins généralistes et aux réseaux de soins primaires en Angleterre d’être prêts à commencer à gérer les centres de vaccination Covid-19 d’ici le 14 décembre.

Une lettre envoyée à toutes les chirurgies et aux responsables des soins primaires du NHS England et du NHS Improvement a déclaré que «l’ampleur et la complexité» du programme de vaccination en feraient «l’un des plus grands défis auxquels le NHS ait jamais été confronté».

«Il est essentiel que nous commencions à activer les services de vaccination locaux pour permettre aux cohortes de patients prioritaires de commencer à accéder au vaccin.»

Chaque site de vaccination désigné doit être prêt à administrer 975 doses du vaccin au cours de la semaine commençant le 14 décembre – le nombre de doses dans chacune des boîtes de vaccin Pfizer.