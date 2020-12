C

Les plans de continuité pour le Brexit verront des millions de doses du vaccin Covid-19 acheminées vers la Grande-Bretagne par des avions militaires pour éviter les retards dans les ports, selon les affirmations.

Les envois importants seraient acheminés à partir du 1er janvier par voie aérienne si les routes, les chemins de fer et les voies maritimes subissaient des retards largement attendus après cette date, selon les rapports.

Les personnes âgées de 80 ans et plus, les travailleurs des foyers de soins et les travailleurs du NHS qui sont plus à risque seront les premiers à recevoir le coup.

Mises à jour en direct

La reine “ devrait recevoir le vaccin Covid-19 dans quelques semaines ”

On s’attend à ce que la reine reçoive le vaccin Covid-19 dans quelques semaines – puis révèle qu’elle l’a reçu pour encourager davantage de personnes à prendre le vaccin vital.

Des sources principales ont déclaré au Mail dimanche que le monarque de 94 ans et le prince Philip, 99 ans, ne bénéficieraient pas d’un traitement préférentiel, mais “ feront la queue ” lors de la première vague d’injections réservées aux plus de 80 ans et à la maison de soins. résidents.

On s’attend à ce que les deux acceptent l’offre de l’injection sur les conseils de leur médecin.

Le document rapporte que les experts en santé publique estiment que si le couple rend public le vaccin, cela aidera à lutter contre la désinformation propagée par les anti-vaxxeurs qui pourrait conduire une proportion substantielle de la population à refuser le vaccin.

Le personnel du NHS travaille pendant le week-end pour se préparer au déploiement du vaccin

NHS England a déclaré que le personnel du NHS travaillait tout le week-end pour se préparer au lancement du programme.

Il y a 50 centres dans la première vague en Angleterre, avec plus d’hôpitaux commençant à vacciner au cours des semaines et des mois à venir à mesure que le programme s’intensifie.

Des images de Public Health England (PHE), prises dans un endroit sécurisé, montrent des congélateurs de vaccins spécialisés Covid-19 alignés.

Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à moins 70 ° C avant d’être décongelé et ne peut être déplacé que quatre fois dans cette chaîne du froid avant d’être utilisé.

PHE a déclaré avoir sécurisé 58 congélateurs à ultra-basse température Twin Guard spécialisés qui offrent un stockage suffisant pour environ cinq millions de doses de vaccins potentiels Covid-19 qui nécessitent un stockage à très basse température.

Les réfrigérateurs, qui ne sont pas portables, contiennent chacun environ 86 000 doses.

Les hôpitaux “ recevront un vaccin vaccinal lundi ”

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, a déclaré que les premières livraisons de vaccins auront lieu lundi pour le début du programme de vaccination mardi.

Il a déclaré: “La première tranche des livraisons de vaccins arrivera dans les hôpitaux d’ici lundi en état de préparation.

«Le NHS a une solide réputation dans la mise en œuvre de programmes de vaccination à grande échelle – du vaccin contre la grippe, du vaccin contre le VPH et des vaccins ROR qui sauvent des vies – le personnel assidu relèvera à nouveau le défi de protéger les personnes les plus vulnérables de cette terrible maladie.

Déploiement du vaccin “ programme de vaccination à plus grande échelle de l’histoire du pays ”

Le déploiement du vaccin Covid-19 sera le programme de vaccination le plus important de l’histoire du pays, a déclaré un patron du NHS avant les premiers injections qui auront lieu cette semaine.

Les vaccinations seront administrées dans des dizaines de centres hospitaliers à partir de mardi – avec des personnes âgées de 80 ans et plus, des travailleurs à domicile de soins et des travailleurs du NHS qui sont plus à risque les premiers à recevoir le vaccin.

Il n’y a toujours pas de date garantie pour la vaccination des résidents des foyers de soins, bien qu’ils soient en tête de liste des priorités, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, affirmant qu’il y a des «défis importants» à surmonter.

Des problèmes logistiques signifient qu’il est difficile de faire parvenir le vaccin aux résidents, car le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à moins 70 ° C avant d’être décongelé et ne peut être déplacé que quatre fois dans cette chaîne du froid avant d’être utilisé.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, a déclaré: «Malgré les énormes complexités, les hôpitaux lanceront la première phase de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays à partir de mardi.