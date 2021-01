T

Le Royaume-Uni devrait faire face à des retards à court terme dans la livraison du vaccin contre le coronavirus Pfizer alors que la société pharmaceutique modernise sa capacité de production.

Le gouvernement a déclaré qu’il était toujours «en train de comprendre les implications de l’annonce de Pfizer» du retard.

L’Association des exploitants d’aéroport met en garde “ seulement si longtemps ” avant que les aéroports ne soient obligés de fermer temporairement pour réduire les coûts

Le secteur de l’aviation britannique a “d’urgence” besoin de plus de soutien du gouvernement s’il veut survivre à une autre longue période de restrictions de voyage, ont déclaré des groupes industriels.

À partir de lundi, tous les couloirs de voyage vers le Royaume-Uni seront fermés pour empêcher l’arrivée de toute nouvelle variante de Covid.

Les exploitants d’aéroports ont déclaré comprendre cette décision, mais ont averti que cela aggraverait la crise pour le secteur.

L’Association des exploitants d’aéroport a averti qu’il ne restait “que très longtemps” avant que les aéroports ne soient obligés de fermer temporairement pour réduire les coûts.

Pendant ce temps, la British Airline Pilots ‘Association a qualifié la fermeture du couloir de voyage de “encore un autre coup dur” et a averti que l’industrie aéronautique britannique “ne serait pas là pour soutenir la reprise post-Covid-19” sans “un plan d’action clair et un paquet de soutien approprié “.

L’Inde lance le “ plus grand programme de vaccination au monde ”

L’Inde a commencé samedi à vacciner les agents de santé dans le cadre de ce qui sera probablement la plus grande campagne de vaccination contre Covid-19 au monde.

Le pays abrite les plus grands fabricants de vaccins au monde et possède l’un des plus grands programmes de vaccination.

Les autorités indiennes espèrent donner des coups de feu à 300 millions de personnes, soit plusieurs fois plus que son programme existant qui cible 26 millions de nourrissons.

Les bénéficiaires comprennent 30 millions de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de première ligne, suivis de 270 millions d’autres, âgés de plus de 50 ans ou souffrant de maladies qui les rendent vulnérables au Covid-19.

Le ministre de l’Intérieur fantôme déclare que le gouvernement doit agir de manière “ appropriée et stratégique ” en fermant tous les couloirs de voyage

Le ministre de l’Intérieur de l’ombre a averti le gouvernement d’agir de «manière appropriée et stratégique» en fermant lundi tous les couloirs de circulation.

Nick Thomas-Symonds, du Labour, a déclaré à la BBC: «Les mesures sont nécessaires, je les encourage à entrer en vigueur.

«Je demande au gouvernement d’élaborer un plan global et d’agir de manière appropriée et stratégique, et non de la manière chaotique à court terme que nous avons vue au cours des douze derniers mois.»

Il a ajouté: «Tout d’abord, il s’agit de vérifier avant que les gens montent à bord des avions, puis de vérifier à l’arrivée.

«Mais pour que tout ce système fonctionne, nous devons avoir un système de quarantaine efficace, et cela a été un réel problème.»