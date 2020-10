T

Le Premier ministre envisage un verrouillage d’un mois à travers l’Angleterre dans l’espoir que les mesures pourraient être assouplies avant Noël, selon les rapports.

Le Premier ministre Boris Johnson devrait annoncer lundi un verrouillage national pour l’Angleterre qui pourrait être introduit mercredi et durer jusqu’au 1er décembre, selon le Times.

Des rapports antérieurs vendredi suggéraient que des restrictions de niveau 4 seraient imposées, mettant la moitié de la population du pays en lock-out, mais des réunions entre le Premier ministre, les ministres et les experts de la santé ont décidé de la nécessité d’une mesure plus stricte.

Cela survient alors que le coronavirus se propage “considérablement” plus rapidement à travers le Royaume-Uni que le scénario du “pire des cas” du gouvernement ne l’avait prédit, révèle une nouvelle analyse.

Il y a environ quatre fois plus de personnes attrapant le Covid-19 en Angleterre que prévu, selon les estimations du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage).

La police appelle à une “ communication claire ” sur un éventuel nouveau verrouillage

John Apter, président de la Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles qui représente 120 000 agents, a appelé à une «communication claire» sur un éventuel nouveau verrouillage national.

M. Apter a également critiqué le «briefing» des mesures contre les coronavirus aux médias, affirmant qu’il augmentait la pression sur les services d’urgence.

Il a écrit sur Twitter: «À ceux qui informent les médias sélectifs sur un éventuel verrouillage national, veuillez comprendre l’impact que cela a. Cela crée une frénésie médiatique, sème la confusion et, avant toute annonce officielle, encourage certains à tirer le meilleur parti de leur temps de pré-verrouillage. Ce n’est pas un bon mélange!

«Cela peut ajouter une pression énorme sur les 999 services qui sont déjà aux prises avec la demande qu’ils ont. Soyez plus responsable. Communication claire, pas de briefings sur les couloirs.

1604131727

Les travaillistes disent que le “ tremblement ” du gouvernement signifie que le verrouillage du disjoncteur peut être plus long

Le gouvernement «hésite» sur un disjoncteur de court-circuit et sur l’opportunité de suivre la science, selon la ministre des Affaires fantômes du Labour, Lucy Powell.

Cela donnerait une chance de contrôler le virus et d’améliorer le test, le suivi et la traçabilité, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré à BBC Breakfast: «Les hésitations du gouvernement à ce sujet et son refus de suivre la science signifie que nous avons raté les vacances de mi-session alors qu’elles auraient pu avoir le plus d’impact.

“On dirait que cela va devoir être plus long que ce qu’il aurait dû être parce que nous le faisons trop tard.”

1604131619

Un médecin du NHS met en garde contre les dangers de débordement des services de santé

Le professeur Anthony Gordon, expert en soins intensifs à l’Imperial College de Londres, a averti que si le NHS était «débordé», il ne serait pas en mesure de fournir les meilleurs soins aux patients atteints de coronavirus.

«Nous devons arrêter la propagation du virus, car si nous ne le faisons pas, nous submergerons le service de santé et aucun de nous ne le veut», a-t-il déclaré au programme Today du BB’C.

1604131442

Membre du SAGE: “Le coronavirus est en train de” faire des émeutes “dans tous les groupes d’âge

Le coronavirus est en train de «déclencher une émeute» dans tous les groupes d’âge, a averti le professeur Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage).

S’exprimant à titre personnel, il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Pour les opposants qui ne croient pas en une deuxième vague, il y a une deuxième vague.

«Et contrairement à la première vague, où nous avons eu un verrouillage national qui a protégé de vastes pans de la société, cette épidémie est maintenant en train de déclencher des émeutes dans tous les groupes d’âge.»

Il a également déclaré qu’il y avait «beaucoup plus de cas, en particulier chez les jeunes femmes âgées de 20 à 40 ans».

Le professeur Semple a déclaré qu’il y avait trois à quatre fois plus de femmes dans le groupe d’âge qui entraient à l’hôpital que d’hommes, car elles sont exposées dans l’hôtellerie, la vente au détail et certains établissements d’enseignement.

1604131354

Un autre verrouillage national est “ inévitable ”, déclare un membre de Sage

La professeure Christina Pagel, membre de Sage, de l’UCL, a déclaré qu’un autre verrouillage national était «inévitable».

Le directeur de la recherche opérationnelle clinique a déclaré à Sky News: «D’une manière générale, Covid se propage, en particulier en Angleterre et au Pays de Galles. Je soupçonne que les cas du pays de Galles tomberont la semaine prochaine alors que leur coupe-feu commence à entrer en vigueur.

«Mais fondamentalement, il se propage partout et pour le moment, il se propage principalement dans les zones de niveau 1.»

Lorsqu’on lui a demandé si un deuxième verrouillage national valait la peine de nuire à l’économie et à la santé mentale des gens, elle a déclaré: «Je pense que c’est inévitable, et étant donné que c’est inévitable, je pense que plus tôt vous le ferez, plus vite c’est fini et plus vous sauvez de vies.

1604097498

1604097387

1604093651

Des mesures plus strictes sont le “ meilleur plan d’action ” quel qu’en soit le coût – Sage

Le professeur Gabriel Scally, membre de Sage et président de la section épidémiologie et santé publique de la Royal Society of Medicine, a déclaré sur Twitter: «Il est possible d’être très préoccupé par l’impact de la pandémie sur la santé mentale et le traitement des Covid conditionne et croit toujours que des mesures plus strictes sont la meilleure et la plus nécessaire ligne de conduite.

«Plus le virus se propage, moins le NHS a de capacité.»

1604092430

“ Nous avons enfreint le pire des cas ”

Le professeur Jeremy Farrar, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré: «Pour maîtriser le # COVID19, nous devons agir maintenant. Le virus ne nous attendra pas. »

L’expert en maladies infectieuses a écrit sur Twitter: «Personne ne« veut »un verrouillage, moi y compris. Un soutien complet et généreux aux personnes et aux entreprises est un élément crucial pour que cela fonctionne.

«Mais nous avons rapidement enfreint le pire scénario raisonnable, nous sommes plus avancés dans cette phase de l’épidémie que beaucoup ne l’avaient supposé.

«Le meilleur moment pour agir était il y a un mois, mais ce sont des décisions très difficiles que nous aimerions tous éviter. Le deuxième meilleur temps est maintenant. »

1604089796

Mise à jour mondiale: les cas de Covid-19 aux États-Unis dépassent les neuf millions

Les États-Unis comptent désormais neuf millions de cas confirmés de coronavirus, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, alors que les infections continuent d’augmenter dans presque tous les États.

Il a fallu deux semaines pour atteindre la barre des huit millions, le saut le plus rapide d’un million à ce jour.

Il a fallu plus de trois semaines pour que le total passe de sept millions à huit millions.

Les cas confirmés aux États-Unis sont en augmentation dans 47 États. Les décès ont augmenté de 14% au cours des deux dernières semaines, soit en moyenne plus de 800 par jour.

Le virus a maintenant tué plus de 229 000 Américains.

(. via .)