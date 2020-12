M

Les edics ont exhorté les Britanniques à ne pas célébrer le réveillon du Nouvel An avec d’autres ménages alors que le NHS se prépare à une augmentation des cas de coronavirus en janvier.

Katherine Henderson, présidente du Collège royal de médecine d’urgence, a déclaré que les hôpitaux étaient «mur à mur» avec les patients atteints de coronavirus le jour de Noël. Elle a déclaré à BBC Breakfast: «S’il vous plaît, ne prenez pas de risque, ne faites pas en sorte que nous ayons une augmentation supplémentaire. Ne mélangez pas, portez des masques, lavez-vous les mains, restez séparés.

Le chef de l’Association of School and College Leaders (ASCL) a appelé à un débat «plus adulte» autour de la réouverture des écoles alors que la pandémie de Covid-19 s’aggrave.

S’adressant à Good Morning Britain, Geoff Barton a déclaré: «Cela n’a pas besoin d’être binaire – il n’est pas nécessaire que tous les jeunes soient scolarisés ou non.

«Je dirais que les personnes qui connaissent le mieux leurs communautés, les personnes qui connaissent le mieux les équipements dont disposent les jeunes chez eux, que ce soit dans l’informatique ou les livres, sont les chefs d’école ou les enseignants.

Le dirigeant syndical a ajouté: «Ce que nous pourrions faire, c’est réduire le nombre de jeunes dans les écoles pendant que nous mettons ces tests en place, en nous assurant que nous nous concentrons sur les jeunes que nous devons avoir à l’école, en faisant confiance aux autres. être à l’école.

«Pourquoi n’avons-nous pas un débat plus nuancé à ce sujet? Une attitude plus adulte, et pourquoi ne faisons-nous pas confiance aux dirigeants de nos écoles et collèges qui, franchement, sont recherchés pour un vrai leadership par leurs communautés locales?

La pression monte sur le retour des écoles

Des restrictions nationales contre les coronavirus sont nécessaires pour éviter une «catastrophe» au début de 2021, a averti un membre du groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag).

Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London, a déclaré au programme Today de BBC Radio 4: «Je pense que nous entrons dans une nouvelle phase très dangereuse de la pandémie et nous allons avoir besoin d’une action nationale décisive et précoce pour empêcher une catastrophe en janvier et février.

«Une augmentation de 50% de la transmissibilité signifie que les niveaux de restrictions précédents qui fonctionnaient auparavant ne fonctionneront pas maintenant, et donc les restrictions de niveau 4 seront probablement nécessaires, voire plus élevées.

«Je pense que nous examinons vraiment une situation où nous nous dirigeons vers un quasi-verrouillage, mais nous devons tirer les leçons du premier verrouillage.»

Les hôpitaux du NHS sont «très sous pression» et «très, très occupés» en raison de la flambée des cas de coronavirus, a déclaré le chef d’un trust du NHS de Londres.

Matthew Kershaw, directeur général de Croydon Health Services NHS Trust, a déclaré au programme Today de BBC Radio 4: «Nous avons étendu notre capacité ici à Croydon, tout comme les hôpitaux de la capitale et même du pays.

«Nous avons donc augmenté notre capacité de soins intensifs, nous avons également une capacité d’extension pour les lits généraux.

«Nous avons donc bien répondu, jusqu’à présent, aux besoins de notre population.»

Il a ajouté: «C’est très, très occupé… et c’est un moment vraiment important et difficile, mais nous réagissons bien en ce moment.»

Le chef du syndicat ASCL a déclaré que le gouvernement ne communiquait pas avec les directeurs d’école au sujet de ses plans de dépistage pour les écoliers.

S’adressant à BBC Breakfast, Geoff Barton a déclaré: «Hier, la seule chose que j’apprenais était en lisant certains briefings dans les journaux et je pense que nous pourrions nous attendre à mieux.

«Les gens que je représente sont les gardiens de nos écoles et collèges, ils ont l’habitude de diriger les choses et ils font preuve d’un vrai leadership.

Il a ajouté: «Pourquoi le gouvernement ne voudrait-il pas nous parler de la réalisation d’un objectif aussi positif que de veiller à ce que l’éducation soit adaptée au plus grand nombre possible de jeunes?»

