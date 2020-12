Un accident d’automobile a risqué la vie d’Ana Bárbara et de son fils | Instagram

La chanteuse Ana Bárbara a vu toute sa vie passer une seconde après, en quelques instants, elle et l’un de ses enfants étaient sur le point de vivre un malheur.

La reine croupion Ana Barbara Elle a partagé à travers son compte Instagram la période difficile qu’elle et l’un de ses enfants ont traversée, ce qu’elle décrit toujours «qu’elle n’a pas été capable de surmonter».

Après avoir vécu une expérience aussi forte, a décrit la star, elle ne peut qu’être reconnaissante qu’elle et son fils se soient échappés indemnes de ce qui aurait pu être fatal.

C’est à travers ses histoires Instagram que l’interprète de “Bandit“Elle a partagé avec ses fans les détails de ce moment et que, heureusement, elle et son fils allaient très bien après la” grande peur “.

Ana Bárbara a dit qu’elle était reconnaissante d’avoir pu vivre pour raconter ce mauvais moment la veille de Good Night.

Je ne peux pas avec la réalité et moins avec la vulnérabilité de notre être… Réaliser seconde par seconde le miracle de la vie. Une personne a perdu le contrôle et sa voiture s’est précipitée vers nous pendant que nous rangions nos affaires dans le coffre, c’est une bénédiction qu’il n’ait pas pris les jambes de mon Emiliano.

L’interprète a réfléchi sur la façon dont la vie peut changer d’un moment à l’autre et sur le fait que les malheurs sont à l’ordre du jour.

Vraiment, personne, personne n’est à l’abri d’une tragédie, comment est-ce possible? J’ai besoin d’une thérapie “

De même, Ana Bárbara a montré les dommages résultant de son véhicule après le choc, qui découlaient d’une imprudence de la part du conducteur, heureusement les dommages n’étaient que matériels mais auraient pu avoir des conséquences irréparables.

Ce qui nous est arrivé, c’est parce que l’homme qui nous a heurtés ne pensait pas avoir mis sa voiture sur le parking mais en réalité il ne l’a pas fait et aussi parce qu’il avait peur d’accélérer au lieu de freiner. Difficile de comprendre les actions, on va bien et je suis plus calme “

Cet épisode l’a amenée à réfléchir à la fragilité de la vie des gens et qu’il faut être plus vigilant.

Un reflet pour chaque instant de la vie. Acceptez les appartements mais essayez surtout en ces temps de distraction d’être plus alerte.

La chanteuse Ana Bárbara a partagé dans ses histoires la «grande frayeur» qu’elle a vécue avec son fils aîné, Máximo Emiliano, en raison de la négligence du conducteur. Capturez Instagram

Il venait de licencier un de ses fils

Il n’y avait pas longtemps qu’Ana Bárbara avait versé des larmes après avoir dit au revoir au fils de José Emilio Fernández, (son ancien partenaire) et de Mariana Levy.

Il faut se rappeler que la chanteuse de 49 ans a élevé les plus jeunes enfants de “Pirru”, après sa relation passée avec le veuf de Levy, fille de l’hôte Talina Fernández.

L’accident s’est produit dans la matinée du 24 décembre et, bien que tous deux couraient un grave danger, c’est le fils de la reine de la musique grupera, Emiliano, qui aurait pris le pire si ses jambes avaient été piégées, a-t-il déclaré.

Après être arrivée en toute sécurité chez elle, en prenant une profonde inspiration et en la remerciant parce qu’elle et son fils allaient bien, l’interprète de “Je ne pleurerai pas” s’est rendue sur ses réseaux sociaux et a partagé son anecdote.

Je suis enfin arrivé … avec quelques morceaux de mon âme. Plus calme », a déclaré le chanteur après la frayeur qui a été portée.

Vivez une autre angoisse en vacances

Cependant, ce ne serait pas le seul moment d’angoisse que vivrait la chanteuse engagée puisque profitant de la saison hivernale, elle serait partie en vacances avec sa famille, cependant, une tempête de neige mettrait fin à son plaisir.

Ceci, après que ses deux enfants, Jerónimo et Emiliano aient été piégés, ce qui fera vivre à Ana Bárbara des moments difficiles dans lesquels elle a demandé des prières à ses disciples pour qu’ils soient sauvés, ce qui s’est heureusement produit plus tard et elle a pu les rencontrer à nouveau.