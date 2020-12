L’agréable routine de regarder des films tous les jours pour des raisons professionnelles ou pour une simple cinéphilie, qui n’est presque jamais incompatible, a des conséquences. Par exemple, celui-là reconnaît de nombreux acteurs secondaires, voire épisodiques, sans renommée, et sait dans quelles séries et films ils ont travaillé. Et fouiller dans des fichiers virtuels comme IMDb ou Filmaffinity pour en être sûr et en savoir plus fait également partie de notre habitude. Mais il y a des moments où la reconnaissance est beaucoup plus difficile en raison de la caractérisation de certains personnages. Et c’est ce qui se passe avec un interprète de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), la fiction télévisée Disney Plus se déroulant dans le cosmos Star Wars.

Richard Brake joue le commandant impérial Valin Hess, qui entrave les plans de Din Djarin et Migs Mayfeld dans “The Believer” (2×07)

On parle d’un membre du casting dans le chapitre “Le Croyant” (2×07), réalisé par Rick Famuyiwa. Son intrigue consiste en l’infiltration des protas dans une raffinerie impériale de rhidonio sur la planète Morak. Din Djarin (Pedro Pascal) ne sait pas où se trouve le navire de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) et peut obtenir ses coordonnées dans un terminal de raffinerie. Pour ce faire, une fois sur place, il peut retirer son casque mandalorien devant toutes les personnes présentes contre son code strict. Parce qu’il est prêt à tout pour sauver Baby Yoda. Et c’est à cette circonstance que le titre de l’épisode de The Mandalorian pointe sa transgression en tant que croyant, inévitable pour le petit garçon aux oreilles.

Disney Plus

Richard Brake était également le roi de la nuit dans deux épisodes de Game of Thrones, et leva les bras pour ressusciter les morts dans la célèbre scène faite gif de “Hardhome” (5×08)

Mais il y a un commandant impérial qui fait obstacle à leurs plans. Il s’agit de la hantise Valin Hess, avec lequel Migs Mayfeld (Bill Burr) a servi pendant la tristement célèbre opération Ash. ET il est incarné par le Gallois Richard Brake, que nous avons vu comme Nym dans Cold Mountain (Anthony Minghella, 2003), Joe Chill dans Batman Begins, le belligérant américain de Munich (Christopher Nolan, Steven Spielberg, 2005) ou le lieutenant Einherjar de Thor: The Dark World (Alan Taylor , 2013). Mais aussi sous la pile de maquillage de la Roi de la nuit dans les chapitres “Oathkeeper” (4×04) et “Hardhome” (5×08) de Game of Thrones (David Benioff et DB Weiss, 2011-2019). Et à ce dernier appartient la scène remémorée faite gif dans laquelle il lève les bras et ressuscite tant de morts.

L’article Un acteur de «The Mandalorian» incarne un personnage très important dans «Game of Thrones», mais vous ne le reconnaîtriez pas a été publié dans Hypertext.