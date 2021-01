UNE

n adolescent autiste veut envoyer des cartes de remerciement au plus grand nombre possible de travailleurs du NHS.

Sa mère a déclaré que l’écriture des cartes l’aiderait à soulager son anxiété face à la pandémie.

Indra Joyce est le soignant à plein temps de Patrick après le décès de son père en 2014, alors qu’il avait 10 ans.

Mme Joyce a déclaré: «Il veut écrire à autant de personnes que possible.

«Il veut juste les aider à ne pas être aussi tristes, et savoir qu’il les soutient et apprécie ce qu’ils font parce que trop de gens meurent, et il est heureux qu’ils aient au moins les médecins et les infirmières qui s’occupent d’eux.

«Le coût d’un timbre est de cacahuètes par rapport aux avantages qu’il apportera à la fois à mon fils et aux destinataires des lettres.»

Après une naissance traumatique, Patrick a été diagnostiqué avec divers troubles cognitifs, notamment un retard de développement global (GDD) et l’autisme.

“Patrick a 17 ans, mais en raison de GDD, il ressemble plus à un enfant de sept à huit ans”, a déclaré Mme Joyce.

«Mais à travers toutes ses luttes et difficultés, il a toujours été gentil, et il s’énerve quand les gens sont tristes et veulent les serrer dans ses bras pour améliorer les choses.

«Cela a rendu le verrouillage particulièrement difficile, car il est trop social… tout le monde est son ami.

«Il adore lire et écrire et est devenu obsédé par les statistiques Covid, ce qui a considérablement augmenté son anxiété.

«Après la énième fois où je m’étais dit à quel point il était triste pour les médecins et les infirmières qui s’occupaient de tous les mourants, je lui ai suggéré d’écrire pour leur dire, pour les aider à se sentir mieux.

(

Paddy est devenu obsédé par les statistiques de Covid

/ PA)

Mme Joyce a déclaré que Patrick, également connu sous le nom de Paddy, «voulait écrire à tout le monde» et lui a demandé de publier sur son compte Twitter, @ Indra68, pour demander les noms des employés du NHS et les adresses des hôpitaux.

Depuis la publication du tweet mercredi, Mme Joyce a déclaré qu’elle avait déjà reçu de nombreuses réponses, et un Patrick «ravi» prévoit de commencer à écrire les cartes jeudi.

Un certain nombre de travailleurs du NHS ont répondu publiquement au message de Mme Joyce, avec une infirmière disant que «ça ferait notre journée» pour que le personnel de l’USI de son hôpital reçoive une carte.

Mme Joyce a déclaré que Patrick, un fan passionné du Everton Football Club, en écrira quelques-uns chaque jour pour ne pas se fatiguer.

Elle a ajouté que Patrick adorait le Jeudi Clap For Carers qui a eu lieu pendant le verrouillage et a dessiné un arc-en-ciel pour leur fenêtre.

Mme Joyce, qui a déclaré qu’elle souffrait également de handicaps et de dépression, est soutenue par l’opportunité offerte par l’écriture de cartes de faire plaisir à son fils.

«Tout ce qui peut apaiser son anxiété et le rendre heureux me rend heureuse», a-t-elle ajouté.

Si vous souhaitez partager le nom et l’adresse d’un agent de santé afin que Patrick puisse lui envoyer une carte, vous pouvez envoyer à Mme Joyce un message direct via Twitter avec son pseudo @ Indra68.