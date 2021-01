UNE

n Un adolescent italien a été condamné après avoir admis avoir tenté de faire passer une grenade hors service par le biais de la sécurité de l’aéroport d’Heathrow, provoquant une évacuation massive du terminal 2.

Des officiers spécialisés se sont précipités sur les lieux et ont pu identifier l’objet comme une grenade à main désaffectée et ont confirmé qu’il ne représentait aucune menace pour le personnel ou les passagers.

Il a été accusé le lendemain d’avoir transporté un article interdit dans un aérodrome.

Le surintendant Sean Wilson, qui dirige le commandement de la police de l’aviation du Met, a déclaré: “ Il est strictement interdit d’introduire certains articles dans un aéroport et d’apporter une grenade à main – bien que déclassée – était à la fois imprudent et dangereux et cela a causé une énorme quantité de perturbation de l’aéroport et des autres passagers.

«Il y a plusieurs contrôles de sécurité en place pour identifier les articles interdits comme celui-ci et lorsque cet article a été repéré, nous avions des agents spécialisés sur place pour réagir rapidement. Heureusement, ils ont pu identifier l’article n’était pas une menace et personne n’a été blessé. “

Il a ajouté: “Cela devrait être un rappel et un avertissement à tous les passagers pour s’assurer qu’ils n’apportent aucun objet interdit avec eux à l’aéroport et si vous n’êtes pas sûr, vérifiez auprès de l’aéroport et de la compagnie aérienne avec lesquels vous voyagez.”

en relation

Giovinazzo a comparu devant le tribunal de première instance d’Uxbridge le lundi 18 janvier, où il a plaidé coupable de l’infraction et a été condamné à deux mois d’emprisonnement, avec sursis d’un an et condamné à payer une suramende compensatoire de 128 £.