UNE

Une enquête pour meurtre a été lancée après qu’un adolescent a été tué après un double coup de couteau aux premières heures du réveillon du Nouvel An.

Les agents ont été appelés à signaler qu’un homme de 18 ans avait été poignardé lors d’une bagarre dans une maison du Walshs Manor, Stantonbury, Milton Keynes à 2 h 54 ce matin.

Il a été emmené à l’hôpital universitaire de Milton Keynes, où il est décédé des suites de ses blessures.

Une deuxième personne, un homme de 49 ans, a également été poignardée lors de l’incident et a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves, où il reste actuellement dans un état stable.

Les proches de l’homme décédé ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés, mais la victime n’a pas encore été officiellement identifiée.

Un homme de 21 ans de Milton Keynes a été arrêté pour meurtre et reste actuellement en garde à vue.

L’inspecteur principal détective Andy Howard, de l’unité des crimes majeurs de la police de Thames Valley, a déclaré: «D’abord et avant tout, nos pensées vont à la famille de l’homme qui est malheureusement décédé à la suite de cet incident.

«Nos agents ont été appelés à signaler une altercation dans une propriété du manoir de Walshs juste avant 3 heures du matin et, à leur arrivée, ont découvert qu’un homme de 18 ans avait subi des blessures mortelles à la suite de l’incident.

«Tragiquement, il est décédé, malgré les meilleurs efforts des professionnels de la santé sur les lieux et à l’hôpital universitaire de Milton Keynes.

«Nous avons procédé à une arrestation, et je tiens à rassurer la communauté locale que, bien que cela suscite naturellement des inquiétudes importantes, on ne croit pas à ce stade précoce de notre enquête comme une attaque aléatoire et que la victime et l’auteur étaient connus les uns des autres.

«Nous avons mis en place une surveillance des lieux à Walshs Manor, qui est bien contenue, et vous constaterez une présence policière accrue dans la région pendant que nos agents poursuivent cette enquête.

«Cet incident s’est produit à l’intérieur d’une propriété, mais je ferais appel à quiconque se trouvant dans la région et pensant avoir vu ou entendu tout ce qui pourrait aider cette enquête à prendre contact avec la police.

«Vous pouvez le faire en appelant le 101, en citant le numéro de référence 43210000167 ou en faisant un rapport en ligne.

«Vous pouvez également appeler l’organisation caritative indépendante Crimestoppers de manière 100% anonyme au 0800 555 111, ou si vous voyez l’un de nos agents dans les environs, n’hésitez pas à leur parler.

«À ce stade, je voudrais assurer le public que nous menons une enquête approfondie et que nous avons un suspect en détention, et que nous ne pensons pas qu’il y ait une menace plus large pour la communauté locale.»