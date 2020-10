Darnella Frazier – l’adolescent qui a capturé George Floyd‘s dernières minutes et a lancé un mouvement mondial – reçoit un prix d’un prestigieux organisme à but non lucratif.

PEN America a annoncé mardi qu’il rendait hommage à Darnella, 17 ans, avec son prix annuel PEN / Benenson Courage. Le PDG de l’organisation, Suzanne Nossel, dit: «Avec rien de plus qu’un téléphone portable et des tripes, Darnella a changé le cours de l’histoire dans ce pays, déclenchant un mouvement audacieux exigeant la fin du racisme systémique anti-Noir et de la violence de la part de la police.

Facebook / Darnella Frazier

Nossel ajoute: “Sans la présence d’esprit de Darnella et sa volonté de risquer sa propre sécurité et son bien-être, nous n’aurions peut-être jamais su la vérité sur le meurtre de George Floyd. Nous sommes fiers de reconnaître son courage exceptionnel avec ce prix.”

Avocat aux droits civils Ben Crump – qui représente maintenant la famille de George – a également félicité Darnella sur Twitter, affirmant qu’elle avait fait preuve d’un courage incroyable et que le prix était bien mérité.

Comme nous l’avons rapporté … Darnella a traversé beaucoup de contrecoup au lendemain de la publication de sa vidéo, beaucoup se demandent pourquoi elle n’a pas fait plus que l’enregistrer. Sa famille nous a dit qu’ils étaient recherche de thérapie pour aider Darnella à faire face au traumatisme émotionnel.

Darnella partagera le prix avec Marie Yovanovitch … l’ex-ambassadeur américain en Ukraine qui a contribué à Président Trumples efforts de l’Ukraine pour mener une enquête Joe Biden.