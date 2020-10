Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Une combinaison à réaction qui pourrait faire voler un ambulancier paramédical à une victime isolée en quelques minutes a été louée pour son potentiel de sauvetage “impressionnant” par un service d’ambulance aérienne.

Après un an de discussions entre le Great North Air Ambulance Service (GNAAS) et Gravity Industries, la combinaison a été emmenée pour un vol d’essai au-dessus du Lake District cette semaine.

Le test impliquait le fondateur et pilote d’essai en chef de Gravity Industries, Richard Browning, volant du fond de la vallée à Langdale, Cumbria, à un site de victime simulé sur The Band, près de Bowfell.

GNAAS a déclaré que le site de l’accident aurait pris environ 25 minutes pour atteindre à pied, mais M. Browning est arrivé dans sa combinaison à réaction de 1050 chevaux-vapeur en 90 secondes.

Le vol d’essai a eu lieu après un an de discussions et de planification (PA)

Andy Mawson, directeur des opérations et ambulancier du GNAAS, a déclaré que le Lake District pourrait être un emplacement possible pour un «ambulancier paramédical Jet Suit» suite à une étude des données d’appel de l’organisme de bienfaisance.

Il a déclaré: «Il a montré des dizaines de patients chaque mois dans l’empreinte géographique complexe mais relativement petite des lacs.

«Nous pouvions voir le besoin. Ce que nous ne savions pas avec certitude, c’est comment cela fonctionnerait dans la pratique. Eh bien, nous l’avons vu maintenant et c’est, très honnêtement, génial.

Le pilote d’essai s’est rendu sur un site de victime simulé sur The Band, près de Bowfell (PA)

M. Mawson a poursuivi: «À une époque dans le domaine de la santé où nous sommes épuisés par Covid et ses effets, il est important de toujours repousser les limites.

«Nos avions resteront un élément essentiel de l’intervention d’urgence sur ce terrain, tout comme les fantastiques équipes de secours en montagne. Mais il s’agit de chercher à compléter ces ressources avec quelque chose de complètement nouveau.

«Nous pensons que cette technologie pourrait permettre à notre équipe d’atteindre certains patients beaucoup plus rapidement que jamais. Dans de nombreux cas, cela soulagerait la souffrance du patient. Dans certains cas, cela leur sauverait la vie. »

Une capture d’écran de la chaîne YouTube de Gravity Industries du vol d’essai (PA)

GNAAS et Gravity Industries, la société qui a développé la technologie, ont déclaré vouloir remercier l’équipe de sauvetage de Langdale Mountain, le National Trust, Stool End Farm et la police de Cumbria pour avoir contribué à rendre le test possible.

M. Browning a ajouté: «C’était merveilleux d’être invité à explorer les capacités de la combinaison Gravity Jet Suit dans une simulation d’intervention d’urgence et à travailler aux côtés de l’équipe de GNAAS.

«Nous ne faisons qu’effleurer la surface en termes de ce qu’il est possible de réaliser avec notre technologie. L’intervention d’urgence est l’un des domaines que Gravity poursuit activement, parallèlement au lancement d’un nouveau site de formation commerciale dans le domaine de renommée mondiale de Goodwood.

Camilla lance une nouvelle ambulance aérienne de 7,5 millions de livres sterling nommée en son honneur

GNAAS est un organisme de bienfaisance qui fournit une couverture d’ambulance aérienne dans le nord-est de l’Angleterre, la Cumbrie et le Yorkshire du Nord à partir des bases de Langwathby, près de Penrith, Eaglescliffe, près de Stockton-on-Tees et de l’aéroport international de Newcastle.

Il répond à plus de 1 500 appels par an et compte sur des dons pour financer ses opérations, qui ont coûté l’année dernière 5,3 millions de livres sterling.

Reportage supplémentaire de PA Media.

En savoir plus: | Lake District | Paramédical | Ambulance aérienne | Cumbria