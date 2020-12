Après un combat acharné avec Thanos, Captain America se retrouve au milieu d’un paysage désolé. Il titube de douleur et a tout à perdre contre l’armée du Mad Titan sur le point d’attaquer à pleine puissance et de détruire le monde. Mais, comme il l’a répété dans près de dix films, «je pourrais faire ça toute la journée». Alors il se lève, ajuste les restes de son bouclier et se prépare à mourir aux mains de son ennemi juré. Puis la voix de Sam, laissée pour morte après le claquement mortel de Thanos, se fait entendre clairement et fermement: «À votre gauche, Cap.

Il y a un an, la scène a fait hurler des millions de fans à travers le monde avec excitation, joie et enthousiasme déchaîné. Avec son air épique, il est devenu les premières minutes de ce qui serait la grande scène du monde des super-héros par excellence. Avengers Endgame, fin de l’univers cinématographique Marvel, se est devenu un événement de masse qui a amené des fans de tous âges au cinéma. Du coup, la vieille euphorie de la saga Star Wars s’est répétée dans une toute nouvelle dimension.

Le film a été suivi par le blockbuster Spider-Man: loin de chez soi, qui est immédiatement devenu un phénomène qui a ouvert les portes à une multitude de possibilités dans la future saga. Comme si cela ne suffisait pas, le film Black Widow était juste au coin de la rue; une expérience risquée qui a démontré la force des productions Marvel. Enfin, l’annonce des premières de plusieurs séries qui élargiraient l’univers Marvel sur Disney Plus a clairement montré que la franchise la plus réussie de l’histoire traversait son moment le meilleur et le plus fructueux.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Une urgence sanitaire imprévisible, par exemple. Et celui qui a contraint la série de films la plus rentable et la plus populaire des deux dernières décennies à une interruption forcée d’une année complète.

Il ne s’agissait pas seulement du report de ses principales premières de films, mais aussi de la très attendue série Disney Plus. Et bien que certaines des productions aient repris leur rythme de tournage – et certaines sont sur le point de sortir comme WandaVision, Falcon and the Winter Soldier et Loki – il y a encore des doutes que Black Widow puisse atteindre le cinéma. Cette, malgré les annonces répétées du studio selon lesquelles le film sortira «de manière appropriée».

Mais même si cela se produit, la grande majorité des projets à l’horizon, y compris les ambitieux Eternals, restent dans les limbes indésirables des productions touchées par la pandémie et pourraient donc se poursuivre tout au long de 2021.

Une année de sécheresse

merveille

Ainsi, 2020 est devenue la première année depuis 2009 sans sortie de Marvel, ce qui a bien sûr son poids historique dans le cinéma récent.

Jusqu’à présent, le studio présentait des héros ou les suites immédiates de leurs aventures au moins deux fois par an. Cela signifiait que pendant une grande partie de la dernière décennie, Marvel a dominé le box-office et la conversation virtuelle avec des sorties d’un impact considérable. Un phénomène qui a même conduit à une discussion progressive sur la question de savoir si la stratégie d’expansion agressive de l’entreprise était contre-productive non seulement pour le succès futur de sa formule, mais même pour l’ensemble du genre.

L’arrêt obligatoire de 2020 a porté l’analyse sur le sujet à un nouveau niveau. Avec la sortie de WandaVision dans quelques mois et le prochain film Marvel encore plus loin, la question de la saturation des genres est plus que jamais d’actualité.

Marvel peut-il accélérer le rythme? Peut-il même atteindre le même niveau d’intérêt qui a fait de Avengers Endgame un succès historique? Ou, si nous l’analysons d’un autre point de vue:il faut que Marvel continue dans une structure similaire de premières? Quelles leçons le producteur a-t-il tirées d’une année sans grandes premières?

Retour au carré zéro

Récemment, il a été dit que la tradition d’assister à la première du film Marvel de l’année était devenue un rituel. Malgré les indices selon lesquels la quantité de films et de contenus liés au sujet pourrait submerger le marché du matériel lié au sujet, il est clair que le genre des super-héros a acquis une sorte de lien émotionnel avec le public.

C’est un phénomène lié à la compréhension de la vie quotidienne. Après tout, 2020 a été l’année de l’effondrement de la vie telle que nous la connaissions. La réalité du virtuel et de la distance sociale a prévalu avec force. Du processus accéléré de départ des bureaux et des emplois à la croissance exponentielle de la consommation de streaming. Le fait est que la quarantaine mondiale a changé les habitudes de consommation, ainsi que la perception de la routine.

Cela inclut bien sûr également le divertissement et la façon dont nous consommons le contenu. Marvel, transformé en une grande émission mondiale, a dû replier ses ambitions et commencer à se poser des questions directes sur la manière de développer une stratégie qui lui permettrait d’absorber les dégâts.

Une question de bénéfices

merveille

La suspension des premières de Marvel a gravement affecté les activités de plusieurs entreprises du secteur du divertissement. Disney est passé de son troisième trimestre le plus fort en 2019 avec la sortie de Avengers: Fin de partie, qui a levé plus de 2,8 milliards de dollars, à l’un des pires sans publications notables.

La perte a également un impact direct sur la manière dont le public entretient – ou non – sa relation avec le cinéma. Il n’y a pas de chiffres sûrs sur la participation à une éventuelle première de Black Widow. Et l’idée de son possible échec au box-office est si proche que Disney a décidé que la phase 4 de la franchise avait commencé en janvier avec WandaVision via la plate-forme de streaming de la société.

Ce n’est pas une décision simple et elle est assez importante. Que Black Widow n’ouvre pas dans les salles le nouveau chemin de la franchise, et soit à la place remplacé par une série d’un univers mineur avec des personnages secondaires, indique que Marvel il comprit l’impact de l’année de silence qu’il venait de subir.

Ainsi, une leçon que Marvel – et showbiz – a apprise est que les films de super-héros très dénigrés, signalés et parodiés sont nécessaires – et presque fondamentalement – pour le monde du cinéma post-pandémique.

Un phénomène compliqué

Disney Plus

Pour comprendre l’impact de Marvel, il convient d’analyser comment l’absence de Marvel, principale source de revenus de la plupart des circuits de projection du monde, a affecté les théâtres.

À une époque où Hollywood lutte de manière non éthique contre Netflix, TikTok et Minecraft, les théâtres s’appuient sur des films d’événements majeurs, comme une grande première de MCU, pour attirer le public en masse. En 2008, les films de la franchise représentaient environ 6% du box-office américain; en 2019, il était de plus de 15% avec Disney contrôlant environ 40% de la part totale du marché américain du box-office

Ainsi, malgré la discussion persistante sur la saturation du genre des super-héros, la vérité est que Marvel est devenu un muscle nécessaire pour faire avancer l’industrie du divertissement dans la bonne direction.

Et si un nouveau film arrive?

Un nouveau film Marvel à l’écran – même un film qui semble avoir toutes les chances comme Black Widow – est une poussée qui en ce moment, l’industrie se demande à quel point cela peut être nécessaire. Et la grande conclusion est que cela pourrait être exactement ce dont le monde du divertissement a besoin pour évoluer vers un monde post-pandémique, dans lequel il est nécessaire une puissante incitation à réactiver les chambres et le cinéma tel que nous le connaissions.

Surtout après que Warner ait pris la décision imprévisible d’assimiler les salles de cinéma au streaming. Une stratégie qui semble suggérer que l’année 2021 sera aussi productive et risquée pour les finances d’Hollywood que 2020 l’était.

Néanmoins, un mouvement Marvel pourrait correspondre aux accusations. Avec toute sa puissance de masse, c’est peut-être l’expérience que le monde du cinéma a besoin de réactiver.

2021 est encore un espace incertain pour le monde du divertissement. Mais une chose semble vraie. Très probablement, il y a un héros qui ose combattre un méchant imprévisible avec tout à perdre. Et ce héros, chancelant mais déterminé, sera sans aucun doute de Marvel.

L’article Une année sans films Marvel: le grand test décisif pour la franchise? Il a été publié dans Explica.co.