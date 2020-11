Un ancien employé de Chan Zuckerberg Initiative dépose une plainte pour discrimination raciale, affirmant que l’organisation philanthropique sous-payait et sous-promu les membres du personnel noirs.

Raymond Holgado, qui a travaillé pour CZI entre 2018 et la mi-2020, a déposé sa réclamation hier auprès du département californien de l’emploi équitable et du logement. Holgado dit qu’il a été payé moins que des collègues blancs ayant une expérience similaire, a refusé des promotions et a été invité à jongler avec plusieurs emplois sans reconnaissance. Il appelle la question une partie d’un problème plus large avec la race chez CZI. «Les employés noirs qui veulent progresser au sein de l’organisation sont fermés et étiquetés comme trop affirmés ou agressifs, tandis que les employés non noirs sont favorisés et encouragés», écrit Holgado. «Lorsque les employés noirs ont fait part de ces préoccupations aux dirigeants de CZI, CZI a réagi de manière défensive et n’a pas réussi à résoudre les problèmes sous-jacents.»

Les employés noirs ont poussé à des changements cet été

L’initiative Chan Zuckerberg a contesté les allégations dans une déclaration donnée à The Verge. «Bien que nous prenions au sérieux toute allégation de discrimination et que nous le ferons ici, les allégations spécifiques de cet ancien employé ont déjà été soulevées en interne, ont fait l’objet d’une enquête indépendante et jugées non fondées», a déclaré un porte-parole. «L’initiative Chan Zuckerberg s’engage à assurer un traitement équitable, l’accès et l’avancement de tous les membres de l’équipe. Nous ne tolérons aucune discrimination d’aucune sorte, point final. »

CZI a été fondée en 2015 par le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan, qui dirige les opérations quotidiennes de l’organisation. L’initiative finance une variété de causes, y compris des programmes d’éducation et de recherche sur les maladies. Au cours des derniers mois, cependant, les employés se sont plaints de son approche de l’injustice raciale. Un groupe de 74 employés a envoyé une lettre en juin pour demander des changements dans les opérations de l’entreprise et un plus grand engagement envers la diversité raciale.

Le Washington Post a rapporté plus tard que Chan avait rencontré un groupe de ressources pour les employés noirs, révélant que les employés noirs quittaient l’entreprise à des taux plus élevés et étaient beaucoup moins susceptibles de croire que CZI était «inclusif» par rapport aux employés blancs, asiatiques et latinos. Mais de nombreux employés noirs «sont partis avec le sentiment que Chan était mal équipé pour discuter de ces problèmes, et encore moins pour les résoudre», dit Holgado.

Holgado dit avoir rencontré Chan au nom d’employés noirs qui avaient signalé une discrimination au sein de l’entreprise. Lorsqu’il a demandé des mesures concrètes comme l’embauche d’un expert de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI), dit-il, Chan a rejeté la demande d’un «professionnel chevronné» en faveur d’un employé junior.

CZI aurait également évité d’inviter des experts qui «attiseraient les flammes» du mécontentement face au racisme, et Holgado dit avoir demandé aux employés d’éviter de se concentrer sur les disparités raciales tout en travaillant sur des programmes de justice pénale. «Holgado a appris que Zuckerberg et Chan ne considéraient pas la race comme pertinente pour la question de l’incarcération de masse et que les tentatives précédentes de pousser le couple sur cette question avaient contribué au licenciement d’un ancien employé», écrit-il.

Mise à jour 16 h 55 HE: Ajout d’une déclaration de Chan Zuckerberg Initiative.