Un ancien membre de “Los Tucanes de Tijuana” perd la vie | INSTAGRAM

Les derniers jours de ce 2020 ont été très compliqués pour le monde du divertissement, après les pertes récentes et importantes du compositeur Armando Manzanero et des actrices Josefina Echánove et Martha Navarro, maintenant il rejoint la liste désagréable, Joel Higuera Acosta, ancien membre du légendaire groupe de musique régional mexicain «Los Tucanes de Tijuana».

Ainsi, aujourd’hui, les membres et anciens membres de “Los Tucanes de Tijuana”, l’un des groupes de musique régionaux mexicains les plus célèbres au monde, sont en deuil, qui ont publié la triste nouvelle que Joel Higuera Acosta, un de ses membres malheureusement a perdu la vie le 30 décembre 2020.

Par une déclaration, le groupe a rapporté que Joel Higuera Acosta, qui est resté un membre important du groupe jouant l’accordéon, ne s’est pas remis d’une crise cardiaque inattendue dans la ville de Tijuana, en Basse-Californie.

Cela pourrait aussi vous intéresser: l’ancien manager de Jenni Rivera parle de Chiquis et Esteban Loaiza

“Los Tucanes de Tijuana regrette l’échec sensible de leur parent, et nous informons les médias et l’union du musicien tout entier avec une profonde tristesse et ressentant la perte irréparable de notre parent et ancien partenaire depuis plus de 15 ans”, a écrit le regroupement à partir de leurs réseaux sociaux officiels.

De cette manière, ils ont profité de la déclaration pour envoyer leurs condoléances, leur force et leur miséricorde à l’épouse et aux enfants de leur ancien partenaire, déplorant la perte du membre.

L’histoire du groupe a commencé à Sinaloa, cependant, c’est à Tijuana que Mario Quintero Lara a fondé le groupe, d’où le soi-disant nom.

Joel Higuera a partagé la scène avec Mario Quintero, Mario Moreno, Clemente Flores et David Servin pendant environ 15 ans, de même, le musicien a également servi de deuxième voix au sein du célèbre groupe mexicain.

Il était connu comme “El de la Toallita” et restera dans les mémoires pour le style unique qu’il avait en jouant de son instrument de musique, de même, la communauté régionale mexicaine a adressé ses condoléances à la famille du musicien et au groupe mexicain qui appartenait.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il faut se rappeler que «Los Tucanes de Tijuana», le Mexicain s’est produit sur de grandes scènes et s’est fait connaître dans le monde entier, cependant, après avoir passé des années dans la musique régionale mexicaine, Quintero a décidé de rompre son travail et sa relation musicale avec lui.

Cela a été ouvertement communiqué dans une interview avec des médias importants lorsque le chef du groupe a déclaré que la raison pour laquelle Higuera était dirigé était que ses problèmes d’alcool et de drogue épuisaient déjà considérablement le groupe.

Compte tenu de ce fait, l’ancien accordéoniste a répondu textuellement au même médium: «s’il le dit, lui seul sait pourquoi. Je ne vais pas parler du reste, mais il a profité du moment pour tisser une toile et me faire sortir du jeu “

Il a également noté que Quintero “est tombé amoureux de l’argent” et a oublié beaucoup de choses. “Il voulait être le leader et tout garder”, a-t-il condamné au fait de l’avoir renvoyé du groupe.

Los Tucanes de Tijuana sont connus en particulier pour leurs paroles entraînantes et l’intonation particulière de la musique régionale mexicaine, ils ont des chansons attachantes qui sont super joyeuses et totalement dansantes comme «La Chona», «El Tucanazo», «Soy Parrandero», qui me rappellent partout du monde pour ces mélodies, qui enflamment les fêtes.