Le chanteur René Farrait Il a rompu le silence et assure que la nouvelle série qu’ils ont lancée sur le groupe Menudo, “Get on my bike”, sur Amazon Prime Video est une simple comédie et que toute la vérité sortira bientôt.

Après la première de la biosérie de souvent intitulé “ Get on my Moto ”, l’un des membres du célèbre groupe portoricain a explosé contre elle et assure maintenant que toute la vérité sur la façon dont les choses étaient va bientôt sortir.

Amazon Prime Video a créé la série il y a quelques jours à peine et a révélé avec elle l’histoire du groupe emblématique de garçons qui a émergé en 1977 et son succès s’est produit dans les années 80, et parle des anecdotes de ses membres .

Cependant, tout dans la série ne parle pas du succès que le groupe a pu obtenir, mais aussi de la fin sombre du groupe créé par l’homme d’affaires Edgardo Díaz.

C’était là où René Farrait Il a donné son point de vue en notant qu’il n’aimait pas la façon dont ils décrivaient l’histoire du groupe et à travers ses réseaux sociaux, il a montré une grande aversion pour la série.

Cela me donne vraiment envie de vomir … la vraie histoire sortira bientôt. Ce qui vient de sortir sur Amazon est une comédie … loin de la réalité. Tic toc, tic toc, tic toc », a été lu dans une partie du texte qu’il a écrit.

Il est à noter que l’opinion des fans sur les réseaux sociaux sur la série a été partagée, car certains ne la voient pas de très bons yeux, tandis que d’autres applaudissent qu’elle soit basée sur des événements réels.

Cependant, d’autres anciens membres du groupe souvent Ils n’ont pas commenté la question, après cette première sonore de la série.

souvent Il a vendu quelque 20 millions de disques dans le monde et grâce aux adaptations à d’autres langues faites de plusieurs de ses chansons, ils se sont également fait connaître en Italie, au Brésil, au Portugal, au Royaume-Uni et au Canada.

Il a été créé par le producteur portoricain Edgardo Díaz en 1977, qui après le succès qu’il a eu en travaillant avec le groupe de jeunes espagnols “La Pandilla” de 1973 à 1976, est retourné dans son Porto Rico natal pour former un nouveau groupe.

Il est à noter que son idée en tête était celle d’un quintette de jeunes dont les membres changeaient au fur et à mesure de leur croissance afin que le groupe soit toujours composé d’adolescents et au début, les règles selon lesquelles les membres devaient quitter le groupe devaient avoir 15 ans. s’ils changeaient de voix, si leurs poils sur le visage poussaient ou s’ils devenaient trop grands.

La première formation comprenait deux groupes de frères:

Le Meléndez Sauri: Ricky, Carlos et Óscar. Ces trois étaient également cousins ​​au second degré d’Edgardo Díaz. Les Sallaberry Valls: Fernando et Óscar Neftalí (Nefty).

La nouvelle série réalisée par Amazon Prime Video a été enregistrée à Porto Rico et au Mexique, et Yamil Ureña, Braulio Castillo, Edgardo Díaz, Sian Chiong, Joselo Vea, Marisol Calero, Doña Panchi, Josette Vidal, Julieta Torres, Rocío Verdejo y ont participé. et Renata Torres.

Les membres du groupe souvent sont personnifiés par Felipe Albort et Ethan Schwartz dans le rôle de Ricky Martín, Marcelo Otaño et Eugenio Rivera comme Ricky Meléndez, Samu Jove comme Xavier Serbia, Gustavo Rosas comme Sergio Blass, Alejandro Bermúdez dans le rôle de René Farrait, Leonel Otero comme Johnny. Lozada et Mauro Hernández dans le rôle de Miguel Cancel et a été produit par Somos Productions, Endemol Shine Boongo et Piñoliwood Studios.

Créant des règles jamais vues auparavant et avec un style de travail qui n’avait jamais été mis en œuvre, il a développé un groupe qui continue d’être la référence pour tous les autres groupes de jeunes hispaniques et qui a décollé la carrière de solistes de personnalités importantes “, explique la plateforme.

