La 16e saison de l’émission de rencontres d’ABC, The Bachelorette, a commencé mardi soir, opposant un nouveau groupe de prétendants les uns aux autres. Les fans de football ont vu un visage familier dans la foule sous la forme d’Uzoma “EZ” Nwachukwu. L’ancien receveur de l’équipe d’entraînement des Houston Texans s’est présenté dans un costume de couleur saumon et a attiré beaucoup d’attention.

L’ancien joueur texan a fait ses débuts et a immédiatement diverti les fans. Il est sorti de la limousine puis s’est écrasé à travers la toile de fond qui disait “Future Husband”, ajustant sa veste après l’atterrissage. “Je pensais que l’entrée serait facile, mais il s’avère que c’est juste mon nom”, a-t-il plaisanté après avoir collé le palier. Nwachukwu a passé la première à se retrouver en tête-à-tête avec Clare Crawley, recevant finalement une rose et évitant l’élimination.

Un agent libre non repêché hors des Texans A&M en 2013, Nwachukwu a signé avec les Texans et a tenté de décrocher une place dans une rotation de receveurs bondée. Il a passé deux saisons dans l’équipe d’entraînement avant d’être coupé en 2015. Nwachukwu a terminé sa carrière dans la NFL avec de brefs arrêts à Miami, Seattle et Dallas. Il a également passé quelques mois avec les Lions de la Colombie-Britannique de la Ligue canadienne de football. Il est maintenant agent de marketing sportif à Newport Beach, en Californie.

Bien que Nwachukwu n’ait pas eu beaucoup d’impact sur le terrain pendant son séjour avec les Texans, il en a diverti beaucoup pendant une saison de Hard Knocks de HBO. Il a été une figure centrale pendant la saison 2015 alors qu’il se battait pour des clichés et une place dans la liste. Nwachukwu a également présenté sa «capacité de pêche» et a apprécié un voyage à la NASA.

L’un des moments les plus mémorables du passage de Nwachukwu sur Hard Knocks est venu du terrain de football. Il a rejoint son ancien coéquipier de Texas A&M Travis Labhart et sa femme pour un après-midi de pêche sur la rivière. Au cours de ce segment, Nwachukwu a révélé qu’il ne savait pas nager. L’annonce est venue alors que Labhart installait une balançoire en corde et commençait à sauter dans la rivière.

Le coéquipier de Bachelorette a finalement pris part à l’activité – mais seulement après avoir enfilé un gilet de sauvetage. Il se balança au-dessus de l’eau mais ne lâcha pas prise. Il a continué à se balancer d’avant en arrière en disant “je n’étais pas prêt” avant de finalement crier et de tomber dans la rivière. «Je suis toujours là», a déclaré un Nwachukwu soulagé en flottant dans la rivière.