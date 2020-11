La saison 11 de Shameless sortira le mois prochain et nous avons maintenant un aperçu de la famille Gallagher se cachant pour sa dernière saison. Dans de nouvelles photos publiées exclusivement par TVLine, au moins deux des Gallaghers font leur part pour limiter la propagation du COVID-19 en portant des masques. Sur une photo, un Frank sans masque (William H. Macy) est assis avec son plus jeune fils, Liam (Christian Isaiah), qui est masqué de manière responsable.

Sur une autre photo, Lip (Jeremy Allen White), frère aîné de Gallagher, se promène avec son nouveau bébé et porte un masque suspendu à une oreille. Le producteur exécutif sans vergogne John Wells a parlé avec TVLine de l’utilisation de circonstances du monde réel dans cette série fictive et a expliqué une partie de la logique derrière la façon dont les différents personnages l’abordent. Concernant le refus de Frank de porter un masque, Wells a déclaré: «Frank, par définition, se considère comme un libertaire. Alors il pense que tout cela est un peu un complot. Vous ne savez jamais avec Frank s’il le pense ou s’il essaie simplement de vous faire monter. “

Premier coup d’œil exclusif à @SHO_Shameless: The Gallaghers Mask Up for Pandemic-Set Final Season https://t.co/bhu6s1bRXE – TVLine.com (@TVLine) 10 novembre 2020

Alors que la plupart des scripts de la comédie dramatique familiale dysfonctionnelle étaient déjà terminés, Wells a expliqué qu’ils savaient qu’ils devaient reconnaître la pandémie de coronavirus. “Nous avons décidé qu’il serait vraiment impossible de ne pas traiter les problèmes actuels dans Shameless”, a déclaré Wells. Il a précisé que le spectacle le traitera, cependant, comme davantage “une satire ridicule sur la politique publique.”

“Nous avions écrit un très grand nombre d’épisodes”, a partagé Wells. “Nous sommes retournés et les avons mis dans le monde que nous vivons maintenant. Cela a donc beaucoup changé dans la narration.” Il a ajouté que, à la suite de cela, la saison 11 traitera “du nombre d’emplois perdus et à quel point cela devient plus difficile pour les personnes qui s’accrochent déjà à peine – et essaient de rendre les choses amusantes” d’une manière qui tombe dans ligne avec le ton humoristique de la série.

Il avait déjà été annoncé que ce serait la dernière saison de Shameless, avec le co-président du divertissement de Showtime, Gary Levine, disant: “Shameless a été un si grand interprète pour nous, et nous avons juste eu l’impression que 11 saisons est un gros chiffre.” Il a continué à féliciter Wells “et son peuple” pour la façon dont ils ont pu “le rafraîchir chaque année, et cela continue à attirer une énorme audience pour nous ainsi que pour les services de streaming qui exécutent nos rediffusions (Netflix)”. Enfin, Levine a déclaré: “Nous avons juste senti qu’il était temps, et nous avons également aimé l’idée de donner à John and Co. une chance de bien y mettre fin, pour pouvoir viser cet atterrissage.”