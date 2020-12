C

les titres d’auto-assistance des célébrités, la race, le colonialisme, le genre et la politique identitaire sont les grands thèmes de la non-fiction, tandis que dans la fiction, les éditeurs se sont efforcés de commander de nombreux débuts aux côtés des noms les plus établis. Beaucoup de friandises en magasin – voici la vérité:

Jordan Peterson est de retour après un an de crises familiales et de problèmes de santé personnels, avec un suivi de 12 Rules for Life. La suite, Beyond Order: 12 More Rules for Life (Allen Lane) combine des leçons profondément personnelles de sa propre vie ainsi que de sa pratique clinique. Aimez-le ou détestez-le, il est lié à des plumes volantes.

Récupération d’alcoolique Bryony Gordon écrit sur ce que sa maladie mentale lui a appris sur le bien-être mental dans No Such Thing as Normal (Headline), alors que mère de cinq femmes d’affaires Anya Hindmarch propose un guide pratique pour gérer le stress de la vie quotidienne dans En cas de doute Lavez vos cheveux: un manuel pour la vie moderne (Bloomsbury).

L’homme du moment Marcus Rashford est devenu auteur et a créé son propre club de lecture à la Oprah. Son premier titre, dans une nouvelle série visant à inspirer les 11-16 ans, est You are A Champion, Unlock Your Potential, Find Your Voice and Be the BEST you can be (Macmillan Children’s).

(

Bircial Britain par Remi Adekoya

/ Gendarme)

Les livres sur la race vont des histoires à l’économie en passant par les mémoires, parfois une combinaison des trois. À la pointe de ce qui est un très grand iceberg se trouve Biracial Britain (gendarme) par l’auteur polono-nigérian Remi Adekoya , Brown Baby: A Memoir of Race, Family and Home (Bluebird) par Nikesh Shukla, Aftershocks (Sceptre) par Nadia Owusu , un mémoire de “ perte, racisme et déplacement ”, Millennial Black (HarperCollins) par un allié antiraciste autoproclamé Sophie Williams, et sans race (Sphère) par Georgina Lawton, «un voyage à travers les secrets de famille, la découverte de soi et les identités raciales en crise».

(

Empireland par Sathnam Sanghera

/ Viking)

Plusieurs auteurs abordent le colonialisme de manières très différentes, Alex Renton confronter l’implication de sa propre famille dans l’esclavage dans Blood Legacy: Reckoning with a Family’s Asslaving Past (Canongate), et Sathnam Sanghera dans Empireland: How Imperialism Shaped Modern Britain (Viking) to Kehinde Andrews, qui aborde de manière un peu plus controversée le capitalisme et le racisme ensemble dans Le nouvel âge de l’empire: comment le racisme et le colonialisme gouvernent toujours le monde (Allen Lane).

Politique de genre et d’identité

(

Féminisme pour les femmes par Julie Bindel

/ Gendarme)

De même, la politique de genre et d’identité est bien regardée Julie Bindel manifeste, Féminisme pour les femmes (gendarme) et Julie Burchill Bienvenue dans les essais de réveil (gendarme) – apparemment une “ vision personnelle ” de ce que signifie être réveillé, pour Vous n’êtes pas l’homme que vous êtes censé être: dans le chaos de la masculinité moderne (Bloomsbury) par le fondateur du site Web Book of Man Martin Robinson, ainsi que Unspoken: Toxic Masculinity and How I Faced the Man Within the Man (HarperInspire) par un artiste grime Guvna B.

(

Non dit par Guvna B

/ HarperInspire)

Robin Dunbar, qui a inventé le nombre de Dunbar (le nombre maximum d’amis qu’une seule personne peut avoir), écrit sur la masculinité et l’amitié masculine dans Friends (Little, Brown), Hannah Jewell’s Nous devrions tous être des flocons de neige: à l’éloge de la prise d’infraction (Coronet) est explicite, ou du moins plus que My Broken Vagina: One Woman’s Journey to Solve Sex (Hodder Studio) par Fran Bushe de la renommée de la comédie Ad Libido.

(

Comment éviter une catastrophe climatique par Bill Gates

/ Allen Lane)

Militant de longue date Bill Gates présente son plan pour sauver le monde dans Comment éviter une catastrophe climatique (Allen Lane), tandis que Hans Ulrich Obrist a édité un volume plus léger, Artists on the Climate Emergency (Penguin), d’Olafur Eliasson à Marina Abramovic.

(

Frostquake par Juliet Nicolson

/ Parler à )

Volonté Edmund de WaalLe nouveau livre de Lettres à Camondo, l’histoire du comte de Camondo et son palais parisien rempli de trésors, sera-t-il un retour au genre d’histoire sociale comme Le lièvre aux yeux d’ambre qui a fait son nom en tant qu’écrivain? Peut-être.

Olivia Laing étudie le corps comme source de plaisir et de douleur dans Everybody: A Book About Freedom (Picador), en utilisant sa propre expérience avec les écrits du psychanalyste autrichien renégat, Wilhelm Reich, à Frostquake (Chatto), Juliette Nicolson concentre son objectif sur l’hiver enneigé et gelé de 1962, l’année de ses huit ans.

Il n’y a pas de grands mémoires de politiciens attendus, mais un traité d’économie Ed Miliband est intitulé modestement Go Big: Comment réparer notre monde (Bodley Head), tandis que Câble Vince s’attaque à l’argent et au pouvoir dans Money and Power: The World Leaders who Changed Economics (Atlantic).

Historien Niall Ferguson donne son «post mortem global pour une année de peste» dans Doom: The Politics of Catastrophe (Allen Lane).

(

Au pays des cyclopes par Karl Ove Knausgaard

/ Harvill Secker)

Dans son premier volume d’essais complets à paraître en anglais, Karl Ove Knausgaard couvre tout, de l’art au sens de la vie dans Au pays des cyclopes (Harvill Secker), tandis que lauréat du Booker Prize George Saunders donne une masterclass littéraire dans A Swim in a Pond in the Rain (Bloomsbury) associant des essais avec sept nouvelles classiques russes de Tchekhov, Tourgueniev, Tolstoï et Gogol.

Salman Rushdie ‘s essais de 2003-2020 sur l’évolution de la littérature et de la culture sont rassemblés dans Languages ​​of Truth (Cape) et Jeanette Winterson continue son histoire d’amour-haine, mais surtout d’amour, avec l’IA et ses implications pour la façon dont nous vivons à 12 octets (Cape).

(

Une vie de Patricia Highsmith par Richard Bradford

/ Bloomsbury)

Pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de Patricia Highsmith, une nouvelle biographie, Devils, Lusts and Strange Desires: The Life of Patricia Highsmith (Bloomsbury) par Richard Bradford sort ce mois-ci (avec deux nouvellement découverts Patricia Highsmith histoires, Under a Dark Angel’s Eye de Virago, tandis que Dosteovsky in Love: An Intimate Life by Alex Christofi (Bloomsbury) célèbre le 200e anniversaire de la naissance de l’écrivain russe.

D’autres biographies prometteuses comprennent Fall: The Last Days of Robert Maxwell de John ‘Un scandale très anglais’ Preston (Viking), recommencer: l’Amérique de James Baldwin et ses leçons urgentes pour aujourd’hui par Eddie S. Glaude Jr (Chatto) sur Baldwin et l’histoire de l’injustice raciale aux États-Unis, Keats by Lucasta Miller (Cape), qui offre une “ nouvelle interprétation ” de la vie du poète, et Philip Roth (Cape) par Blake Bailey, une biographie autorisée du grand écrivain, décédé en 2018.

(

À couper le souffle par Rachel Clarke

/ Hachette)

Le thème de la souffrance est au cœur de nombreux autres mémoires du nouvel an, de Breathtaking: Life and Death in a Time of Contagion, un compte rendu de la pandémie par un médecin de soins palliatifs du NHS Rachel Clarke (Little, Brown) a publié exactement un an après les premiers cas confirmés de Covid-19 au Royaume-Uni à A Still Life de Josie George (Bloomsbury), qui écrit sur le fait de vivre avec la douleur et le handicap.

Claire Eastham raconte l’histoire de vivre avec et de surmonter la panique dans F ** k I Think I’m Dying (Square Peg). Alexandra Heminsley, qui a écrit sur apprendre à aimer la natation sauvage, a écrit un mémoire sur le fait d’avoir un bébé et la décision de son mari de faire la transition dans Some Body to Love (Chatto), tandis que Ruth Coker Burks raconte une histoire extraordinaire dans Tous les jeunes hommes: comment une femme a tout risqué pour s’occuper des mourants (Trapeze), sur le fait de devenir un activiste accidentel aidant les hommes atteints du sida dans les années 1980 – une histoire qui ira bientôt à Hollywood.

(

Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro

/ Faber)

Dans la fiction, le titre le plus attendu doit sûrement être Klara and the Sun by Kazuo Ishiguro (Faber) à propos de Klara, une amie artificielle qui aspire à établir une connexion humaine. La fille d’Ishiguro Naomi Ishiguro entre-temps voit la publication de son deuxième roman, Common Ground (Headline), une histoire de passage à l’âge adulte «douce-amère».

Double Blind (Harvill Secker) par Edward St Aubyn suit trois amis et leur cercle à travers une année de transformation, il y a de nouvelles histoires courtes, First Person Singular (Harvill Secker) de Haruki Murakami, et Bill Clinton fait ses débuts dans la fiction dans ce qui est présenté comme un “ thriller explosif ”, The President’s Daughter (Century), co-écrit avec James Patterson.

D’autres friandises comprennent Taffy Brodesser-AknerDeuxième roman de Long Island Compromise (Wildfire), qui approfondit l’effondrement du rêve américain, la crise climatique est confrontée à Richard Flanagan dans The Living Sea of ​​Waking Dreams (Chatto) et Asylum Road par Olivia Sudjic (Bloomsbury) regarde ce qui se passe lorsque l’amour et les conventions sociales se heurtent.

Rachel Cusk fait plus d’auto-fiction dans Second Place (Faber) une histoire sur une femme qui invite un artiste célèbre dans sa maison, tandis que dans I Couldn’t Love You More (Bloomsbury), Esther Freud imagine la liaison d’une écolière avec un sculpteur célèbre.

(

Lumière perpétuelle par Francis Spufford

/ Faber)

Oyinkan Braithwaite, auteur du succès surprise de l’année dernière, My Sister, The Serial Killer, a écrit The Baby is Mine (Atlantic), décrit comme “ Lagos gothic ”, sur la parentalité et les playboys, tandis que Francis Spufford revient avec Light Perpetual (Faber) sur la vie et la résurrection en temps de guerre à Londres. O, William! (Viking) par Elizabeth Strout vient plus tard dans l’année.

À un moment donné, nous demanderons à The Wife of Willesden (Hamish Hamilton), de Zadie Smith, un scénario de jeu réinventant l’épouse de Chaucer de Bath, de s’associer à la production de la pièce au Kiln Theatre.

Le roman le plus bizarre pour 2021 pourrait bien être la première publication et réédition au Royaume-Uni de Bear, un “ classique ” canadien des années 1970 par Marian Engel (Daunt Books), apparemment très admirée par Margaret Atwood, à propos d’une bibliothécaire timide qui visite une île isolée, se lie d’amitié avec un ours et coule avec lui dans les bois. Très étrange.

(

Animal par Lisa Taddeo

/ Bloomsbury)

Encouragés sans aucun doute par la sélection variée et lourde du Booker Prize, les éditeurs poussent les premiers romans comme s’il n’y avait pas de lendemain. Beaucoup trop – et beaucoup trop pour être mentionnés ici – mais les faits saillants incluent Animal (Bloomsbury) par Lisa Taddeo of Three Women Fame, à propos d’une femme qui se décrit comme “ dépravée ”, Lustre (Picador) par Raven Leilani, à propos d’une fille noire qui arrive dans la vie, l’amour et dans son bureau tout blanc, et de même, The Other Black Girl (Bloomsbury) par Zakiya Dalila Harris, à propos d’une fille noire qui – à tort – pense avoir trouvé un allié lorsqu’une autre fille noire vient travailler dans le bureau de son éditeur tout blanc.

petite égratignure (Faber) par Rebecca Watson imagine une journée dans la vie d’une femme qui vient d’être violée, An Ordinary Wonder (Dialogue) par Buki Papillon imagine la vie d’un garçon nigérian qui veut vivre comme une fille, tandis que ce que ça fait pour une fille le dit comme ça, selon une activiste trans Paris Lees (Livres particuliers).

Open Water par un ghanéen britannique de 26 ans, Caleb Azumah Nelson (Viking) a établi des comparaisons avec les gens normaux de Sally Rooney, “ racontés du point de vue d’un homme noir ”.

People Like Her (Mantle) par une équipe de mari et femme écrivant comme Ellery Lloyd, est un récit édifiant sur les dangers d’être un influenceur social, et pourrait bien être le premier exemple d’Instagram noir, tandis que The Push (Michael Joseph) par Ashley Audrain, à propos d’une mère estimant que sa fille nouveau-née “ n’a pas tout à fait raison ” est probablement classable comme mère-bébé noir.

Dernier à la fête (Hodder) par Bethany Clift est dystopian-virus noir, sur une femme qui a miraculeusement survécu au virus 6DM (six jours étant le temps de survie maximal avant que le corps ne se détruit), pour lequel le studio de Ridley Scott a acquis les droits de télévision, et le dernier, mais en aucun cas le moins, c’est notre propre éditeur de fonctionnalités d’Evening Standard, Phoebe Luckhurst, avec The Lock In (Michael Joseph), sur un groupe de colocataires qui se retrouvent piégés ensemble dans leur appartement, avec des conséquences hilarantes, bien que désastreuses.