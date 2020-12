UNE

Un appel urgent a été lancé aujourd’hui aux Londoniens pour qu’ils s’unissent pour vaincre le virus mutant Covid-19 et assurer la sécurité de la ville après que les chiffres du choc aient montré plus de 47000 infections en une semaine.

Les dirigeants de la communauté et de la santé ont uni leurs forces pour appeler tout le monde à suivre les nouvelles règles de niveau 4 après que 11577 cas ont été annoncés hier pour la seule capitale, alimentant les craintes que les hôpitaux puissent bientôt avoir du mal à faire face au nombre croissant de patients atteints de coronavirus.

Les cas ayant plus que doublé en une semaine, le ministre londonien Paul Scully a déclaré à The Standard: «Le virus a pris une tournure dangereuse en termes de risques pour la vie et l’emploi. Nous devons agir rapidement et nous devons agir ensemble.

«Un dernier effort ensemble en tant que communauté peut nous amener au point où le vaccin peut apporter un soulagement indispensable et permettre à notre grande capitale de faire ce qu’elle a fait pendant des siècles – rebondir après l’adversité grâce à la détermination des Londoniens qui s’unissent derrière un commun. cause.”

Après que la capitale ait été soumise à des restrictions de niveau 4 dimanche, le maire Sadiq Khan a déclaré aujourd’hui: «Londres est confrontée au Noël le plus difficile depuis la guerre … mais je sais que notre ville puisera profondément dans ses réserves d’esprit et de résilience pour nous accompagner. les prochaines semaines.

«Quoi que nous pensons de la gestion de cette pandémie par le gouvernement, nous devons tous suivre les règles, ne pas mélanger les ménages et rester à la maison pour assurer la sécurité des plus vulnérables de notre ville. Ensemble, nous pouvons traverser cette terrible période et éviter que davantage de vies ne soient perdues inutilement. »

Le professeur Paul Plant, directeur régional adjoint de Londres pour Public Health England, a déclaré: «Les cas de Covid-19 à Londres ont suivi une trajectoire ascendante forte et l’expérience de la première vague nous indique que cela conduit à davantage d’hospitalisations et de décès, nous devons donc le faire. tout ce que nous pouvons pour ralentir et assurer la sécurité de Londres. »

La porte-parole libéral-démocrate de la santé Munira Wilson, députée de Twickenham, a ajouté: «Le moment est venu de prendre soin les uns des autres et de suivre les règles.»

Alors que l’ampleur de la crise du virus mutant VUi202012 / 01 à laquelle Londres était confrontée devenait plus claire:

Les chiffres officiels ont montré 47 018 cas confirmés dans la semaine précédant le 17 décembre, le nord-est de la ville étant le plus durement touché, mais le virus se propageant le plus rapidement dans de nombreux arrondissements du centre de Londres, ainsi qu’à Richmond.

Le Dr Mike Tildesley, membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences, a averti que les hôpitaux de Londres et du sud-est plus large pourraient subir une pression énorme au cours de la nouvelle année avec l’augmentation du nombre de patients Covid. «Vous pourriez avoir le même nombre de personnes devant aller à l’hôpital, mais cela se produit sur une période plus courte, c’est là que se trouve le véritable souci», a-t-il déclaré à LBC Radio. Au 19 décembre, il y avait plus de 2900 patients Covid dans les hôpitaux de Londres, par rapport à un pic de la première vague de 5201 le 9 avril et à 322 si malades qu’ils étaient sous ventilateurs.A la question de savoir si le virus mutant pourrait signifier que les écoles devront fermer dans la nouvelle année, le scientifique de premier plan, le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il y avait «un indice dans les données que cette variante peut infecter les enfants un peu plus efficacement que les variantes précédentes». Il a ajouté qu ‘”il est trop tôt pour dire précisément quelles mesures supplémentaires pourraient être nécessaires”. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que près d’un demi-million de personnes avaient déjà reçu la première dose du vaccin Pfizer. La France a interdit l’entrée aux camions transportant du fret en provenance du Royaume-Uni et des pays du monde entier ont mis fin aux vols au milieu des craintes concernant la souche de coronavirus mutant. L’UE devait annoncer un «protocole pour garantir la reprise des mouvements depuis le Royaume-Uni», avec une priorité sur la protection de la santé publique. Les chefs de la santé estiment que plus de 60% des nouveaux cas à Londres sont la nouvelle souche mutante, soupçonnée de se propage jusqu’à 70% plus rapidement.Certains Londoniens ont du mal à passer des tests rapidement alors que la maladie se propage.Quatre arrondissements ont enregistré plus de 2000 cas au cours de la semaine précédant le 15 décembre, Redbridge (2422), Havering (2402), Enfield (2176) et Newham (2137), et 18 autres arrondissements, plus de 1000 cas.Richmond a vu les cas monter en spirale de 170,4% en une semaine, Islington 156,8%, Lambeth 160,8%, Wandsworth 150,3%, Lewisham 145,3%, Westminster 144,4% cent, et Hammersmith et Fulham 130,4. Le taux de sept jours pour 100 000 habitants à Londres est passé à 467,9 dans la semaine au 15 décembre, plus que doubler de 225,5 le 8. À Havering, le taux a grimpé à 925,4, Redbridge 793,5, Barking et Dagenham 760,9, Enfield 651,9, Bexley 643,6, Waltham Forest 637,9 et Newham 605,2.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis hier que la nouvelle variante était «incontrôlable» et a déclaré que les restrictions de niveau 4 pourraient devoir rester pendant des mois. On espère que le programme de vaccination accélérera rapidement, les régulateurs étant prêts à approuver le vaccin de l’Université d’Oxford d’ici le 28 décembre. Cela permettra d’administrer plusieurs millions de doses par semaine. Le vaccin Oxford peut être administré plus facilement que celui de Pfizer, qui doit être conservé à environ -70 ° C.