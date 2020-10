Un nouvel équipage de trois astronautes se lancera vers la Station spatiale internationale tard dans la nuit, décollant d’une fusée russe Soyouz hors du Kazakhstan. Le trio se dirige vers la station environ un mois avant le prochain lancement de Dragon avec équipage de SpaceX, qui amènera un autre groupe de quatre astronautes à bord de l’ISS à la mi-novembre.

Deux cosmonautes russes – Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov – et l’astronaute de la NASA Kate Rubins, lors de son deuxième voyage dans l’espace, se dirigent vers ce vol Soyouz. Le trio rejoindra trois membres d’équipage qui vivent sur l’ISS depuis avril: les cosmonautes russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner et l’astronaute de la NASA Chris Cassidy. Cependant, leur mode de vie ne durera pas longtemps. Cassidy et ses coéquipiers de cosmonautes devraient retourner sur Terre le 21 octobre, à l’intérieur de la capsule Soyouz qui les a amenés à la station spatiale.

Quelques semaines plus tard, du début à la mi-novembre, Rubins et son équipe sont sur le point d’accueillir l’équipage de quatre membres de la première mission opérationnelle Crew Dragon de SpaceX, appelée Crew-1. Ce vol transportera trois astronautes de la NASA – Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker – et l’astronaute japonais Soichi Noguchi à l’ISS pour un séjour de six mois. Leur arrivée sur le nouveau véhicule de passagers de SpaceX portera à sept la population totale de l’ISS – une cohorte plus importante que d’habitude pour l’ISS, qui a généralement des équipages de six personnes depuis la fin du programme de la navette spatiale.

Le vol de Rubins sur le Soyouz intervient au milieu d’une période de transition dans le programme de vols spatiaux habités de la NASA. Depuis le dernier vol de la navette spatiale en 2011, le seul moyen pour les astronautes de la NASA de se rendre à la station était la fusée russe Soyouz. Mais grâce au programme d’équipage commercial de la NASA, deux sociétés privées – SpaceX et Boeing – ont développé leurs propres capsules spatiales pour emmener les astronautes de la NASA vers et depuis la station spatiale. En mai, SpaceX a démontré que son vaisseau spatial Crew Dragon pouvait transporter en toute sécurité des astronautes vers et depuis la station lorsqu’il a livré deux membres d’équipage de la NASA à l’ISS. Le premier vol d’essai avec équipage de Boeing est actuellement prévu pour l’année prochaine.

La fusée Soyouz se déplaçant vers le pad. Image: NASA

Les véhicules de SpaceX et de Boeing étaient censés être prêts dès 2017, mais leurs programmes de développement ont souffert d’années de retards. Dans l’intervalle, la NASA a continué à acheter des sièges sur le Soyouz de Russie pour les astronautes américains – à environ 80 millions de dollars par personne – bien que l’agence ait essayé de limiter le montant, espérant que les véhicules de l’équipage commercial seraient bientôt en ligne. La NASA avait espéré qu’ils seraient prêts l’année dernière, mais quand d’autres retards semblaient imminents, l’agence spatiale a acheté un dernier siège Soyouz – celui que Rubins utilisera tôt demain matin.

À l’avenir, la NASA espère pouvoir négocier des échanges de sièges avec Roscosmos, où les cosmonautes russes rouleront sur les véhicules SpaceX et Boeing en échange d’astronautes de la NASA volant sur le Soyouz. Cependant, la NASA n’a encore annoncé aucun de ces échanges, il est donc difficile de savoir quand le prochain astronaute américain volera sur le Soyouz après cette mission.

Le Soyouz devrait décoller du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 1 h 45 HE mercredi matin. Ce sera un voyage rapide vers l’ISS. La capsule Soyouz ne sera en orbite autour de la Terre que deux fois, passant trois heures dans l’espace avant de s’arrimer à la Station spatiale internationale. L’accostage est prévu mercredi vers 4 h 52 HE et l’équipage devrait être à bord de l’ISS moins de deux heures plus tard.

La couverture du lancement par la NASA commencera à 00 h 45 HE, donc si vous vous réveillez tard (ou tôt), connectez-vous pour regarder le lancement de Soyouz en direct.