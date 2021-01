UNE

Un automobiliste qui a parcouru 20 miles pour manger un kebab à Cheddar Gorge a été condamné à une amende de 200 £ pour avoir enfreint les troisièmes règles de verrouillage de Covid-19.

La police d’Avon et du Somerset a déclaré que le chauffeur de Bristol était l’une des nombreuses personnes ayant reçu l’ordre de quitter le site de beauté. Sept se sont vu infliger des amendes pour avoir quitté leur domicile samedi avec une excuse raisonnable.

Les agents auraient été «totalement incrédules» après avoir surpris un visiteur assis dans leur voiture en train de savourer un kebab dans une aire de repos sur le site historique du National Trust près du village de Cheddar Gorge, dans le Somerset.

La force a tweeté: «Voyager de Bristol à Cheddar pour s’asseoir et manger des brochettes dans votre véhicule n’est pas une excuse raisonnable! #staysafe. »

En vertu des règles nationales actuelles, les gens sont exhortés à rester à l’intérieur pour protéger le NHS et sauver des vies.

L’exercice en plein air est une excuse raisonnable pour quitter la maison indiquée par le gouvernement, mais cela doit être fait localement dans la mesure du possible.

La police a été informée de donner un avertissement verbal aux flouteurs avant d’émettre une amende de 200 £.

Un porte-parole des forces d’Avon et du Somerset a déclaré: «La police patrouillant à Cheddar samedi s’est engagée avec un certain nombre de personnes qui étaient assises dans des voitures garées à Cheddar Gorge.

«Les agents ont pris la décision de délivrer des avis de pénalité fixe à sept personnes qui, selon eux, n’étaient pas des habitants de la région, n’étaient pas membres du même ménage et n’avaient pas de raison valable pour leur voyage en vertu de la réglementation COVID-19 actuelle.

«Nous demandons aux gens de suivre les règlements, de ne voyager que lorsque cela est essentiel et de faire de l’exercice localement à leur domicile, afin de sauver des vies et de protéger le NHS.»

Plus de 50 touristes ont été arrêtés par la police dans les Cotswolds, et un certain nombre de personnes qui avaient voyagé de Bristol et du Pays de Galles ont été invitées à partir.

La police du Derbyshire a été critiquée pour avoir condamné deux femmes à une amende de 200 £ après avoir conduit séparément pour se promener dans un lieu de beauté isolé à environ cinq miles de leur domicile.