Un autre changement esthétique? Ils assurent que Maribel Guardia a enlevé ses joues | Réforme

Le beau Garde Maribel Elle ferait tout pour être toujours belle et jeune, cependant, certains de ses arrangements ont été désapprouvés par les utilisateurs des réseaux sociaux qui affirment qu’elle a enlevé ses joues pour une photo qu’elle vient de partager.

C’est vrai, le présentateur du programme Hoy l’a apparemment fait une fois de plus et a déclenché plusieurs rumeurs sur une nouvelle opération cosmétique pour affiner son visage.

Maribel Guardia donne toujours de quoi parler, soit à cause de ses photos audacieuses, de ses looks qui attirent toujours l’attention ou à cause des possibles changements physiques qu’elle a, et c’est qu’à 61 ans l’actrice et présentatrice du programme Hoy a l’air radieuse. .

Aujourd’hui, dans la matinée, il a partagé une photo où il porte un look très hivernal avec des bottes hautes noires au genou assorties à une minijupe en laine avec une veste de la même matière dans les tons noirs et blancs.

Cette tenue élégante lui a donné un look vraiment spectaculaire alors qu’elle exhibe sa mini taille et cela met en évidence la raison pour laquelle elle est considérée comme l’une des célébrités âgées les mieux préservées de la télévision mexicaine.

#Saturday #buenosdias Un soupir de foi suffit pour commencer votre journée force et bonheur #lookoftheday @ black.secret.boutique “, a écrit Maribel sur la photo.

Et c’est bien que Garde Maribel Elle a maintenant plus de 60 ans, elle continue de paraître complètement spectaculaire, car elle mène une vie saine et effectue quotidiennement des routines d’exercices qui l’aident à maintenir une silhouette d’envie.

Cependant, ce qui a attiré l’attention sur la photo, c’est son visage, car son visage est assez net, ce qui peut être dû au maquillage, à l’effet de la lumière ou à tout autre détail similaire.

Et comme prévu, ce fait a soulevé des soupçons parmi les utilisateurs des réseaux sociaux qui pensent que la belle Maribel aurait pu recourir à un nouveau chirurgie esthétique pour affiner votre visage.

En effet, la photo suggère qu’il a enlevé ses joues, puisque ses pommettes sont assez mises en valeur.

Et bien que l’on ne sache pas avec certitude s’il a eu recours à une procédure esthétique; ce qui est évident qu’elle a l’air vraiment splendide pour son âge.

La publication, à peine une heure après avoir été partagée sur son compte Instagram officiel, compte à ce jour plus de 12 mille likes et plusieurs commentaires de ses followers fascinés par sa beauté.

Wow, Queen !! “,” Pourquoi es-tu si belle ??? “,” Précieuse “,” Jolie Maribel “,” Tu es une poupée “,” Apportez ces beaux vêtements ici, c’est le moment de porter des bottes “,” Regiaa “, “Walking beauty”, “Beautiful my Mary, have a nice samedi”, étaient certains des commentaires.

Il est à noter que l’animatrice costaricienne est considérée comme l’une des plus belles femmes du monde du divertissement et bien plus encore à la télévision mexicaine, où elle s’est démarquée dans plusieurs programmes et est maintenant fréquemment le matin HOY, où son excellente silhouette a toujours l’air.

La chanteuse elle aussi n’arrête pas de partager ses photos sur Instagram le temps d’une seule journée, ce qui l’a amenée à rassembler aujourd’hui autant de millions de followers.

Maribel del Rocío Fernández García, connue sous le nom de Maribel Guardia, a commencé sa carrière de mannequin en participant au concours Miss Costa Rica au début de 1978, à l’âge de 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter son pays natal la même année au concours international de Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle réussit à remporter le titre de Miss Photogenic, décerné alors par la presse internationale et mexicaine réunie lors de l’événement.

