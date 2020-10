L’acteur n’a pas confirmé la date à laquelle il partagera la vidéo dans laquelle il racontera son expérience avec Covid-19; Cependant, étant donné qu’il était déjà apparu sur un tapis rouge hier, il est entendu qu’il était déjà libéré et, apparemment, il n’y a pas de conséquences graves.

D’autre part, Vadhir derbez a assuré que son frère José Eduardo il est déjà en très bonne santé. «Je le connais et il est super, en fait je l’ai vu aujourd’hui. Il est déjà de l’autre côté. Vous devez être gentil avec la famille … dans ce cas, tant que cela ne vous frappe pas si fort, vous pouvez la libérer ».

Le dimanche, José Eduardo Derbez Il a posté sur YouTube une vidéo intitulée “J’ai reçu un diagnostic de Covid-19 et c’était mon expérience”, où il a parlé de la peur qu’il avait quand il a découvert qu’il avait été infecté.

«J’avais beaucoup peur. Je suis devenu très mal, j’ai beaucoup pleuré, j’étais en détresse, je ne savais pas comment dire à ma famille, comment leur dire. J’ai d’abord respiré, je me suis calmé, je me suis calmé. Et comme j’étais plus calme, j’ai dit à ma mère, mon beau-père, mon père, mes frères, mes tantes. J’ai averti toute ma famille petit à petit. Toute ma famille m’a donné beaucoup de très belles paroles; ils m’ont soutenu. Ma mère et mon père sont inquiets. “

