Dancing With the Stars a été obligé de dire au revoir à une autre célébrité lundi soir. À la fin de la nuit, Monica Aldama et Anne Heche se sont retrouvées dans le bas 2. Finalement, après que les juges ont partagé qui ils voulaient sauver, Heche a reçu la botte. Avant leur décision, il y avait une erreur mineure vers la fin de l’épisode qui a envoyé les célébrités et les juges dans un tailspin. Banks a initialement nommé Aldama et son partenaire Val Chmerkovskiy comme sûrs pour la semaine. Cependant, elle a précisé plus tard que le duo était dans les 2 derniers aux côtés de Heche et de son partenaire Keo Motsepe et a dû les rappeler sur scène pour qu’ils découvrent s’ils continueraient dans la compétition.

Cette dernière élimination intervient une semaine après que DWTS a organisé sa soirée Disney annuelle. Mais, contrairement aux nuits Disney des saisons passées, l’épisode s’est terminé avec le retour d’une célébrité à la maison. L’acteur Anne Heche, avec son partenaire Keo Motsepe, et la star de Tiger King, Carole Baskin, avec son partenaire Pasha Pashkov, se sont retrouvés dans le bas 2. Baskin, qui était en bas du classement après trois semaines de compétition, a fini par être celui renvoyé à la maison.

Après son passage dans la série ABC, Baskin et Pashkov sont allées dans Good Morning America pour parler de leur expérience dans l’émission. “Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu cette opportunité et il sera difficile de quitter l’équipe de Dancing With the Stars – et surtout Pasha”, a déclaré Baskin. “Il a été si merveilleux.” La personnalité de Netflix a poursuivi en disant qu’elle ne regrettait pas d’être dans la série, en particulier parce qu’elle a pu sensibiliser les gens à des causes qui lui tiennent à cœur. Elle a expliqué: «Je pense que toute la prise de conscience qui en découle a été merveilleuse pour les chats. C’est ma principale raison d’être ici, c’est d’essayer de mettre fin aux caresses des louveteaux et à la possession privée de grands chats.

Baskin a en outre expliqué son appréciation pour le coup de projecteur que DWTS lui a donné dans un article de blog invité sur Entertainment Tonight. Dans son blog, elle a pris le temps de mettre en évidence la productrice exécutive Deena Katz, qui, selon elle, était catégorique à l’idée de la lancer. “Elle a pris un grand risque en invitant le personnage le plus détesté du monde dans la série, mais elle l’a fait parce qu’elle a vu à travers la misogynie et m’a vu pour qui je suis”, a écrit Baskin pour la publication. “Elle m’a offert la plateforme de l’émission pour rétablir les faits et mettre l’accent sur la sauvegarde des grands félins de l’abus et de l’extinction.”