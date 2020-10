Un autre membre de la famille Derbez est testé positif au virus | .

Après José Eduardo Derbez révèlent qu’il a été testé positif, il a été annoncé qu’un autre membre de la famille est infecté et maintenant les autres sont en alerte rouge, car d’autres membres pourraient être infectés.

La famille Derbez traverse une période assez difficile car un autre membre de la famille a été testé positif au virus.

Malheureusement, deux de ses membres ont déjà été testés positifs, le premier était José Eduardo Derbez, qui a avoué qu’il croyait être infecté dans un aéroport et le second est son frère, Vadhir Derbez.

Compte tenu de cela, le reste de la famille d’acteurs a pris deux fois la prévention pour éviter d’être infecté aussi et c’était pareil Vadhir qui en a parlé sur un tapis rouge.

Je l’ai déjà eu (virus), mais je l’ai gardé sous l’eau. Découvrez-le plus tard sur la chaîne YouTube. Je suis vraiment bon, vraiment. La même chose m’est arrivée un peu (les symptômes) et c’était comme quelques jours là-bas, lourds, mais j’en ai beaucoup profité pour composer de la musique. Même si j’étais resté là-bas à la maison, cela m’a aidé à me concentrer sur ce que j’aime le plus ».

Il convient de mentionner que l’acteur n’a pas révélé plus de détails sur la façon dont il vivait le coronavirus, puisqu’il a dit qu’il raconterait tous les détails dans une vidéo pour sa chaîne YouTube, tout comme son frère l’a fait. José Eduardo Derbez.

Je signale que malheureusement il ne sait pas où il aurait pu être infecté et que le patriarche de la famille est en bonne santé.

On ne sait jamais avec ça, mais je ne pense pas que ça ait rien à voir avec ça (…) Eh bien, mon père va bien, il ne lui a rien donné ».

Alors que dans le cas de José Eduardo Derbez, a avoué il y a quelques jours qu’il avait dû faire face au virus et ne pouvait pas trouver un moyen d’avertir sa famille du positif; en particulier à ses parents Eugenio Derbez et Victoria Ruffo.

En fait, le fruit de la célèbre relation entre Eugenio Derbez et Victoria Ruffo a profité de sa chaîne YouTube pour partager avec ses followers à quel point c’était grave après avoir été infecté.

José Eduardo Il a partagé qu’il faisait très attention de rester à l’écart du virus, cependant, la maladie a fini par l’atteindre et après avoir été testé positif, il avait non seulement peur pour sa santé, mais parce qu’il ne savait pas comment le dire à ses parents.

J’ai commencé à prendre grand soin de moi. En mars, j’enregistrais Renta Congelada et il a été suspendu. Nous sommes arrivés au milieu et nous nous sommes arrêtés quelques mois, quand tout s’est calmé, et j’étais vraiment enfermé chez moi 24h / 24 et 7j / 7, sans aller nulle part, sans voir personne », a partagé le célèbre.

C’est ainsi que le frère de Vadhir a souligné qu’il était retourné travailler chez Televisa, évidemment toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient été prises et la production de la série avait réussi à empêcher quiconque d’être infecté de la saison.

Après cela, ils m’ont rappelé de Televisa pour revenir enregistrer Renta Congelada et ils ont fait le test (de Covid-19), et nous sommes retournés enregistrer avec toutes les mesures de sécurité. Nous l’avons combattue, personne n’a été infecté: nous avons réussi à terminer toute la saison et j’ai recommencé à prendre soin de moi, à ne pas sortir. “

L’acteur a souligné que son premier symptôme était un très fort inconfort dans sa tête; Cependant, il a décidé de l’ignorer et la situation s’est compliquée lorsque la température et un fort inconfort corporel sont apparus qui l’ont empêché de bouger facilement, et c’était même douloureux jusqu’à ce qu’il prenne son téléphone portable.

Comme si cela ne suffisait pas, ses symptômes se sont ajoutés à la transpiration et à l’irritation constantes de la gorge, mais malgré tout cela, José Eduardo a attendu plus longtemps pour passer le test lui-même, qui a fini par être positif.

