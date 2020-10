Un avec la nature!, Demi Rose expose sa beauté devant le soleil | Instagram

La belle Demi Rose a de nouveau consenti et impressionné ses followers sur Instagram, ceci après avoir partagé une photo dans laquelle elle vérifie que la nature est sa complice.

La belle mannequin britannique a posé devant la nature, avec seulement le soleil et un petit vêtement posant sur sa peau douce.

Cette photo a été partagée sur le compte Instagram officiel de Demi Rose comme un cadeau et une promesse de bien plus pour ses followers, car le mannequin britannique l’a téléchargée sur le célèbre réseau social le 1er janvier 2020. La publication a tellement causé Une émotion qui a dépassé un demi-million de réactions et une énorme quantité de compliments à sa beauté.

Je n’ai pas besoin de toi pour me trouver. Vous ne me définissez pas. ‍♀️ (Je n’ai pas besoin que vous me trouviez. Vous ne me définissez pas.), A écrit le célèbre à côté de l’image.

La photographie permet de voir demi avec très peu de tissu sur son corps et de dos, elle se retrouve les yeux fermés à recevoir les rayons du soleil et lorsqu’elle ouvre les yeux elle admire toute la végétation qui l’entoure.

Le beau modèle s’est avéré être une femme qui aime la paix et la tranquillité et certaines méthodes pour les atteindre telles que la lecture et la méditation. Cet aspect de Demi était plus évident pendant la quarantaine du coronavirus, car elle consacrait une grande partie de son temps à ces activités pour rester bien à l’intérieur et à l’extérieur.

En dépit d’avoir respecté les mesures sanitaires et d’être restée à la maison pendant la période indiquée par le gouvernement, Demi Rose a repris sa vie dès que possible et a commencé à profiter des promenades et des fêtes, mais ce qui était frappant, c’est qu’elle ne l’a jamais été. vu avec des masques faciaux.

Certains de ses partisans se demandent si la situation a été contrôlée de manière à marcher dans des réunions comme celle-ci, bien qu’ils soient également préoccupés par la santé de leur idole bien-aimée.

À plusieurs reprises, la mannequin a partagé à quel point elle manquait de sortir, de voyager et de profiter du monde, quelque chose qui manquait sans doute davantage à ses adeptes, car la belle jeune femme partage généralement des photos de lieux majestueux ajoutés à son énorme beauté.

À seulement 25 ans et 1,57 mètre de haut, Demi est devenue l’une des favorites sur Instagram, où elle compte près de 15 millions de followers et chaque jour, elle capture plus de cœurs avec ses images.

Avec ou sans production, Demi Rose trouve toujours le moyen de laisser le mariage ouvert à ses adeptes et de leur montrer un peu plus d’elle-même; elle s’est également avérée être une belle femme à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Cette belle fille a été comparée à de grandes stars bien roulées comme Kim Kardashian ou Joselyn Cano; cependant, Rose a réussi à gagner sa propre place dans le cœur des dames et des messieurs.

Demi Rose est une fille qui a augmenté sa renommée loin du scandale, même si elle en a eu quelques-unes, elle préfère garder sa vie secrète et elle montre très peu à ses disciples; probablement cet air de mysticisme est ce qui les tient encore plus accro à cette belle femme.

Ce qui a fait le plus sensation chez le modèle britannique, c’est sa relation avec Tyga, juste après avoir fini avec Kylie Jenner; Ils ont même souligné qu’il pourrait être le troisième en lice, ainsi que son incursion pas très gracieuse dans les grands podiums de la mode.

Demi Rose a défilé la semaine de la mode pour Oh Polly; cependant, le résultat a été négatif car il a reçu des critiques sévères selon lesquelles ils affirmaient qu’il ne savait pas comment marcher sur le podium. En sa faveur, la célèbre a partagé qu’elle avait reçu une paire de chaussures trop hautes pour elle et de grande taille, il était donc presque impossible de se tenir debout.