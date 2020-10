Exclusif

Co-fondateur et batteur d’Incubus José Pasillas a eu un mauvais déversement sur son vélo grâce à un guidon défectueux, et cela a fait des ravages sur son poignet et sa carrière … alors il le prétend dans un nouveau procès.

Selon les documents juridiques obtenus par TMZ … Pasillas a acheté un tout nouveau vélo Specialized S-Works Tarmac d’une entreprise de vélos haut de gamme californienne, Specialized Bicycle Components, vers la fin de 2015.

Environ 3 ans plus tard, le 24 janvier 2019 … il dit qu’il était parti faire un tour à vélo sur l’autoroute Mulholland à Calabasas, quand, de nulle part, le guidon droit s’est cassé.

Selon la documentation … le guidon s’est “désintégré” et a fait tourner la roue avant et les barres brusquement, ce qui a jeté le batteur par-dessus avec ses chaussures toujours clipsées dans les pédales du vélo.

Pasillas affirme qu’il parcourait environ 25 mi / h lorsqu’il a été jeté et atterri sur la route principalement sur ses mains – ce qui, selon lui, a été le plus gros de la chute – mais aussi sur son épaule et ses genoux gauches.

Le batteur d’Incubus affirme qu’il a demandé des soins médicaux immédiats et qu’il a appris qu’il avait un poignet cassé, qui, selon lui, nécessitait une intervention chirurgicale.

Pasillas affirme avoir subi de graves blessures et avoir besoin d’un traitement médical continu depuis l’accident. Ce qui est pire, Jose dit que sa capacité à jouer au tambour pour Incubus a été affectée et qu’il a perdu de l’argent à cause de cela.

Il poursuit pour négligence sur le guidon prétendument défectueux et demande le remboursement de ses frais médicaux et autres dommages, y compris la perte de revenus.

Nous avons contacté la société de vélos … pas encore de mot.