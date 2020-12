UNE

Un bébé “miracle” record est né d’un embryon congelé pendant 27 ans.

Molly Everette Gibson est née d’un embryon congelé en octobre 1992, ce qui la rend techniquement plus jeune que sa mère, Tina, aujourd’hui âgée de 29 ans.

«Il est difficile de comprendre», a déclaré Tina au New York Post depuis son domicile de Knoxville, Tennessee. «Mais, en ce qui nous concerne, Molly est notre petit miracle.

Selon des chercheurs de la bibliothèque médicale de l’Université du Tennessee à Preston, la jeune fille entre dans les livres d’histoire comme étant l’embryon congelé le plus longtemps connu pour aboutir à une naissance vivante.

La naissance de Molly le 26 octobre a battu le précédent record détenu par sa sœur, Emma Wren, qui a passé 24 ans sur la glace avant son accouchement en novembre 2017.

Depuis que les sœurs, qui sont des frères et sœurs génétiques, ont été données anonymement, leurs parents biologiques restent inconnus.

Emma aime sa nouvelle petite sœur, Mme Gibson a déclaré à la BBC: “Elle la présente à quiconque la voit comme ‘ma petite sœur Molly.'” Et Mme Gibson a adoré voir les similitudes entre ses filles, y compris une petite ride qui apparaît entre leurs sourcils quand ils sont bouleversés.

Tina et Ben Gibson ont eu du mal à concevoir pendant près de cinq ans avant que les parents de Mme Gibson ne voient une histoire sur l’adoption d’embryons dans une station de nouvelles locale.

“C’est la seule raison pour laquelle nous partageons notre histoire. Si mes parents n’avaient pas vu cela aux nouvelles, nous ne serions pas là”, a déclaré Mme Gibson, 29 ans. “J’ai l’impression que la boucle devrait être bouclée.”

Mme Gibson, une enseignante au primaire et son mari, un analyste de la cybersécurité de 36 ans, en relation avec le National Embryo Donation Center (NEDC), une organisation chrétienne à but non lucratif de Knoxville qui stocke des embryons congelés que les patients ayant subi une fécondation in vitro ont décidé de ne pas à utiliser et a choisi de faire un don à la place.