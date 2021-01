Le bombardier présumé de Nashville, Anthony Warner, a sonné l’alarme avec de nombreux amis et personnes apparentées dans les jours précédant l’incident du jour de Noël. Selon CBS News, Warner a envoyé des paquets contenant des «écrits et vidéos» détaillant les théories du complot.

Selon CBS, les agents de police fédéraux ont confirmé le cachet de la poste sur les colis pour le 23 décembre. Cela les placerait en transit deux jours avant l’attentat à la bombe au centre-ville de Nashville, sans adresse de retour fournie.

Warner a envoyé un colis à plusieurs personnes contenant neuf pages dactylographiées et deux clés USB Samsung. Les écrits traitaient des théories du complot du 11 septembre, des extraterrestres, des OVNIS et des lézards qui, selon lui, contrôlaient la terre et avaient modifié l’ADN humain. https://t.co/MPdyUIAg1X – Amarnath Amarasingam (@AmarAmarasingam) 2 janvier 2021

Chaque paquet contenait neuf pages d’écrits dactylographiés et deux clés USB contenant les vidéos. CBS ajoute que l’une des lettres commençait par la salutation: «Hey mec, tu ne croiras jamais ce que j’ai trouvé dans le parc».

«Les connaissances que j’ai acquises sont incommensurables», lit-on dans la lettre. “Je comprends maintenant tout, et je veux dire tout, de qui / ce que nous sommes vraiment, à ce qu’est vraiment l’univers connu.” Warner aurait signé les lettres comme “Julio”, qui était également le nom du chien qu’il possédait. Malheureusement, des restes canins ont été trouvés aux côtés de Warner sur le site de l’explosion.

Les conspirations couvertes dans les lettres vont de pensées sur l’atterrissage sur la Lune et les attaques du 11 septembre. Warner a également plongé dans le royaume des lézards reptiliens contrôlant la Terre entière en secret.

“L’atterrissage sur la lune et le 11 septembre ont tellement d’anomalies qu’il est difficile de les compter.” La lettre se lit, ajoutant également que la Terre est attaquée par des forces extraterrestres depuis 2011 mais qu’elle est couverte par les médias. “Ils ont mis un interrupteur dans le cerveau humain pour qu’ils puissent marcher parmi nous et paraître humains.”

La petite amie du bombardier de Nashville a déclaré à la police qu’il construisait une bombe l’année dernière. Ils ne l’ont pas interviewé, mais ils lui ont donné une évaluation psychologique. https://t.co/wxzgBbVul4 pic.twitter.com/rJ290ZWHpN – Matt Ford (@fordm) 30 décembre 2020

Les autorités exhortent toute personne ayant reçu un colis à les contacter. Actuellement, il n’y a aucune confirmation sur le nombre de colis envoyés par Warner. Cette demande fait suite aux révélations selon lesquelles les autorités ont été contactées à propos de Warner en août 2019 par la petite amie de Warner. Elle a informé la police que Warner “parlait fréquemment de la fabrication militaire et de la fabrication de bombes” et il savait ce qui se passait dans “la fabrication d’une bombe”.

À l’époque, la police a négligé d’interroger Warner, mais a noté dans le rapport de police que son ex vivait «une crise de santé mentale». Ils ont vu le camping-car utilisé dans l’attentat à la bombe sur la propriété, des caméras de sécurité et des fils attachés à une alarme à la porte d’entrée. Les agents “n’ont vu aucune preuve d’un crime et n’avaient aucune autorité pour pénétrer dans sa maison ou dans une propriété clôturée”, selon les rapports, et que tous les contrôles futurs étaient négatifs.