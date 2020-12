UNE

Le bouledogue français qui a perdu sa jambe après avoir été volé en mars a retrouvé sa famille juste à temps pour Noël.

Minnie le bulldog a été retrouvé gravement blessé et abandonné au bord d’un canal à Liverpool Road, Hapton, près de Burnley, par une femme promenant son chien.

Elle a été prise en charge par la RSPCA, où elle a subi une intervention chirurgicale vitale, y compris une amputation de la jambe.

Une micropuce trouvée sur Minnie a révélé qu’elle appartenait à une famille du Gloucestershire, à 170 kilomètres de là, à Moreton-in-Marsh.

Elle avait été portée disparue en mars après avoir disparu du jardin de sa maison.

Minnie a été vue sautant de joie alors qu’elle retrouvait sa famille à temps pour Noël.

La propriétaire, Staci Day, a déclaré: «Nous n’étions pas sûrs de la revoir un jour après sa disparition, nous sommes donc ravis de la retrouver à temps pour Noël.

(

Minnie a profité d’un bon massage du ventre après avoir retrouvé sa famille

/ PA)

«Nous avons signalé sa disparition, mais nous avons pensé qu’elle avait peut-être été impliquée dans un accident de la route car il y a une route très fréquentée à proximité. Nous pensions que nous ne la retrouverions peut-être jamais, surtout avec le temps.

Elle a dit que la famille était «choquée» d’avoir reçu un appel de la RSPCA pour dire que Minnie avait été retrouvée.

«C’est tellement triste qu’elle ait été négligée et ait perdu sa jambe, mais elle ne semble pas se laisser déranger et elle est de retour à elle-même joueuse et aimante», a-t-elle ajouté.

Les trois enfants de Mme Day, Joshua, 12 ans, Ella, 9 ans, et Jacob, 6 ans, ont été «ravis» de leur cadeau de Noël précoce et inattendu.

Le sauveteur d’animaux de la RSPCA, l’inspecteur Ryan King, a lancé une enquête pour savoir qui a jeté Minnie.

(

Minnie avait l’air si heureuse d’être à la maison

/ PA)

Il a déclaré: «C’était formidable de voir une fin aussi heureuse après tout ce que Minnie a enduré. Elle était tellement excitée de voir sa famille.

«Dès que je l’ai sortie de la camionnette et que j’ai commencé à marcher vers la maison, elle a commencé à me tirer car elle savait où elle allait.

«Elle s’est précipitée directement vers Staci avec sa queue remuant et sautant sur elle. Elle avait l’air si heureuse d’être à la maison – et aimait beaucoup de bruit et d’amour.

«Cela met vraiment en évidence pourquoi la micropuce de votre animal de compagnie est si importante et il est extrêmement important de dire vous-même au fabricant de puces si des coordonnées changent.»

en relation

Quiconque sait où se trouve Minnie pendant cette période est encouragé à contacter la ligne d’appel de la RSPCA au 0300123 8018.

L’organisme de bienfaisance s’est dit préoccupé de voir combien de chiens sont volés chaque année et a exhorté toute personne qui pense que son animal a été emmené à contacter immédiatement la police.

Un porte-parole a déclaré: «Nous pensons que la montée en puissance du dognapping pourrait être le résultat de la popularité croissante et de la valeur de certaines races« de créateurs »et de croisements à la mode.»