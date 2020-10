Si vous demandez à Chrome de supprimer tous les cookies et données de site chaque fois que vous quittez le navigateur, il est raisonnable de s’attendre à ce que cette politique s’applique à tous les sites Web. Récemment, cependant, un bogue dans le navigateur a empêché la suppression des données pour deux sites en particulier: Google et YouTube.

Ce problème a été documenté pour la première fois par le développeur iOS Jeff Johnson sur son blog. Johnson a constaté que dans la version 86.0.4240.75 de Chrome, les données de «stockage local» pour Google.com et YouTube.com restaient bloquées même après le redémarrage du navigateur. Nous avons pu reproduire un comportement similaire.

Selon The Register, les données du site permettent aux sites Web de stocker des informations personnelles sur les visiteurs, leur permettant de se souvenir des informations sur les utilisateurs lors de leur prochaine visite. En comparaison, les cookies sont généralement utilisés pour suivre les préférences et les identités des utilisateurs sur différents sites. Cependant, The Register note que le comportement de Chrome pourrait permettre à Google de stocker des données de type cookie en tant que données de site, ce qui lui permettrait de suivre les utilisateurs même lorsqu’ils pensent faire attention en supprimant leurs cookies et les données de leur site à chaque fois qu’ils ferment le navigateur.

“Nous enquêtons sur le problème et prévoyons de déployer un correctif dans les jours à venir”

Dans un communiqué, Google a déclaré qu’il était au courant du problème et travaillait sur un correctif. «Nous sommes conscients d’un bogue dans Chrome qui affecte la façon dont les cookies sont effacés sur certains sites Web Google propriétaires», a déclaré un porte-parole. “Nous enquêtons sur le problème et prévoyons de déployer un correctif dans les jours à venir.” Au moins l’un des sites concernés, YouTube, semble avoir déjà été corrigé. Après avoir mis à niveau le navigateur Chrome vers la version 86.0.4240.111, les données de stockage local de YouTube semblent être purgées avec succès après un redémarrage, bien que les données de Google.com restent toujours présentes.

Le bogue est censé avoir été introduit lorsque Google a progressivement supprimé la prise en charge des applications hébergées par le navigateur. Comme le note Johnson, il est possible de garantir que les sites de Google ne créent pas de données de stockage locales, mais cela implique de les ajouter à la liste de Chrome des «Sites qui ne peuvent jamais utiliser de cookies».

Le contexte pour cela sont les grands changements qui arrivent dans la façon dont Chrome gère les cookies tiers. Plus tôt cette année, Google a annoncé son intention d’éliminer complètement les cookies tiers dans Chrome au cours des deux prochaines années et de les remplacer par de nouvelles technologies moins invasives. Cependant, si ces nouvelles règles ne sont pas appliquées équitablement sur tous les sites Web, Google risque de susciter encore plus de contrôle antitrust. Hier encore, le ministère américain de la Justice a déposé des accusations antitrust contre l’entreprise pour monopolisation illégale des marchés de la recherche et de la publicité. La dernière chose dont Google a besoin est de donner plus de munitions aux régulateurs antitrust.