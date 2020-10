Un câble à fibre optique qui a été coupé “accidentellement” en Virginie a conduit à la fermeture de plusieurs sites Web d’État mardi, ce qui a soulevé des inquiétudes auprès des responsables de l’État selon lesquelles des milliers d’électeurs pourraient avoir été affectés le dernier jour de l’État pour s’inscrire pour voter. Le département des élections de Virginie a déclaré au Washington Post que la coupure s’était produite dans la région de Chester, près de la route 10, la porte-parole du département, Andrea Gaines, déclarant dans un communiqué: “Cela a affecté le portail des citoyens du département ainsi que les bureaux du registraire local à travers le Commonwealth.”

L’agence des technologies qui gère l’informatique pour l’État a ajouté au Post que le câble avait été accidenté pendant la nuit pendant des travaux liés à un projet de services publics en bordure de route. “Nous prévoyons que nous aurons des réparations temporaires en place afin de pouvoir rétablir le service dans les prochaines heures”, a déclaré Lindsay LeGrand vers 14 heures, heure locale.

Alors que les réparations sont en cours, des groupes de défense des électeurs, ainsi qu’un certain nombre de représentants de l’État, ont demandé une ordonnance du tribunal qui prolongerait la date limite d’inscription des électeurs au-delà de mardi pour rattraper le temps perdu. «J’appelle officiellement à prolonger la date limite d’inscription de la Virginie au-delà d’aujourd’hui en raison des pannes de service qui affectent la capacité des électeurs à s’inscrire dans tout l’État. Nous travaillerons avec l’administration pour résoudre ce problème et garantir que tous les électeurs ont accès à #Vote,» Lt. Le gouverneur Justin Fairfax a déclaré sur Twitter.

La secrétaire à l’administration de Virginie, Keyanna Conner, a ajouté lors du briefing sur le coronavirus de mardi qu’elle espère que les services seront de nouveau opérationnels à un moment donné cet après-midi, déclarant: “Nous espérons avoir une solution temporaire en place d’ici 16 heures qui remettra nos services en ligne.”

Les responsables électoraux locaux chargés de gérer le taux de participation record pour le vote anticipé dans l’État se sont plaints du fait que la perturbation n’était qu’un autre obstacle, car les résidents ont appelé à se plaindre de ne pas pouvoir s’inscrire pour voter en ligne et que d’autres ont été forcés de suspendre le vote anticipé. “C’est terrible parce que nous sommes assis ici et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe”, a déclaré Judy Brown, la greffière générale du comté de Loudoun, au Washington Post. Brown a ajouté que son bureau avait été forcé de confirmer manuellement le statut d’inscription des électeurs du comté de Loudoun qui ont voté tôt mardi et ont été empêchés de traiter les demandes d’inscription des électeurs et d’imprimer les étiquettes nécessaires pour poster les bulletins de vote par correspondance.

Christine Lewis, la greffière adjointe de Virginia Beach pour les élections, a ajouté au Post que les personnes qui se présentaient pour voter se voyaient offrir des bulletins de vote provisoires, mais que peu de gens voulaient voter en dernier lieu lors d’une élection. “Ils veulent attendre que le système soit mis en place et ils veulent voter sur nos machines”, a déclaré Lewis. “Cela affecte tout le monde. Juste parce qu’un fil a été coupé.”