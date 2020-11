T

Le plus ancien catholique romain de ce pays a été aujourd’hui accusé de se soucier davantage de la réputation de son église que du sort des victimes pédophiles dans une réprimande accablante de l’enquête officielle sur les abus sexuels sur les enfants.

L’enquête indépendante sur les abus sexuels sur les enfants a déclaré que le cardinal Vincent Nichols, l’archevêque de Westminster, avait également omis de faire preuve de compassion pour les victimes ou de reconnaître une responsabilité personnelle pour ce qui s’était passé.

Il a ajouté parfois qu’il avait «montré qu’il se souciait plus de l’impact des abus sexuels sur les enfants sur la réputation de l’Église catholique que sur les victimes et les survivants» dans une conclusion qui entamerait gravement la réputation de l’archevêque.

La critique vient dans un rapport publié aujourd’hui par l’enquête qui avertit que l’ampleur des abus commis avec l’Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles au cours des 50 dernières années est susceptible d’être «bien plus élevée» que les quelque 3 500 allégations qui lui ont été rapportées.

Le rapport indique que «le but moral de l’Église catholique a été trahi» à la fois par les responsables directs des abus «ainsi que par ceux qui ont fermé les yeux et n’ont pas pris de mesures contre les auteurs».

Il révèle également comment l’Église catholique «a échoué à plusieurs reprises à soutenir les victimes et les survivants», mais a plutôt pris «des mesures positives pour protéger les auteurs présumés, notamment en les déplaçant vers différentes paroisses», laissant les victimes souffrir «d’effets profonds et permanents», notamment la dépression, l’anxiété, la nuire et avoir de la difficulté à faire confiance aux autres.

Mais certaines des critiques les plus sévères sont réservées au cardinal Nichols et au nonce apostolique, le représentant du pape dans ce pays, qui est attaqué pour ne pas avoir coopéré à l’enquête ou même pour fournir une déclaration de témoin.

Le rapport d’aujourd’hui indique que l’enquête «n’a pas pu comprendre» ce manque de coopération et affirme, en plus de critiques, que cette approche était «en contraste direct avec la déclaration publique du pape François sur les abus sexuels sur enfants en 2019, appelant à« des actions concrètes et efficaces qui impliquent tout le monde dans l’Église ».»

À propos de l’archevêque de Westminster, le rapport déclare: «En tant que dirigeant catholique le plus ancien d’Angleterre et du Pays de Galles, le cardinal Nichols devrait montrer l’exemple. Cependant, lorsqu’il s’est excusé pour les échecs de l’Église catholique lors de notre audience de 2018, il n’a reconnu aucune responsabilité personnelle ni fait preuve de compassion pour les victimes dans les cas récents que nous avons examinés.

Il ajoute que les «hauts dirigeants» au sein de la communauté catholique ont ces dernières années «résisté au contrôle externe» et «n’ont mis en œuvre que partiellement les recommandations des examens précédents» avant de faire sept recommandations pour améliorer la protection de l’enfance à l’avenir.

Annonçant les résultats aujourd’hui, le professeur Alexis Jay, président de l’enquête, a déclaré: «Pendant des décennies, l’échec de l’Église catholique à lutter contre les abus sexuels sur les enfants a condamné beaucoup plus d’enfants au même sort.

«Il est clair que la réputation de l’Église a été valorisée avant le bien-être des victimes, les allégations étant ignorées et les auteurs protégés.

«Bien que certains progrès aient été accomplis, il faut encore changer durablement la culture et les attitudes pour éviter de répéter les échecs du passé.»